Meßkirch Eine undurchsichtige Geschichte: Gericht stellt Verfahren wegen veruntreuender Unterschlagung ein

Sigmaringen/Meßkirch (loe) "Ich kann mir nicht erklären, warum kein Geld mehr in der Kasse war!" Auch das Gericht fand keine Antwort darauf, was sich im Mai des vergangenen Jahres in einem Meßkircher Lokal abgespielt hat. Richterin Nadine Zieher blieb daher nichts anderes übrig: Sie stellte nach einer zweistündigen Verhandlung das Verfahren gegen eine 25-jährige Angeklagte wegen veruntreuender Unterschlagung ein. "Wir werden nie herausbekommen, wer wie viel Geld aus dem Tresor genommen hat", zog Oberstaatsanwalt Karl-Heinz Beiter am Ende der Beweisaufnahme nüchterne Bilanz.

Doch der Reihe nach: Die Staatsanwaltschaft warf der 25-jährigen Frau vor, im Mai des vergangenen Jahres aus dem Tresor einer Gaststätten Geld an sich genommen zu haben, das ihr als Geschäftsführerin anvertraut war. Sie habe sich damit einer veruntreuenden Unterschlagung schuldig gemacht. "Das Geld habe ich genommen, aber nicht im Sinne von Diebstahl", stellte die Angeklagte aus ihrer Sicht die Dinge klar. Die 700 Euro aus dem Tresor seien der Lohn für den Monat Mai gewesen, den ihr Chef ihr geschuldet habe. Dem Gericht schilderte sie weiter, dass sie seit Herbst 2015 in dem Lokal gearbeitet habe, zunächst auf 450-Euro-Basis, ab 1. Mai 2016 schließlich als Geschäftsführerin, nachdem der bisherige Geschäftsführer wegen Betrugs fristlos entlassen wurde. Einen Arbeitsvertrag als Geschäftsführerin habe sie zwar von ihrem Chef nicht erhalten, allerdings habe ihr ein Monatslohn von rund 1000 Euro zugestanden. Als Geschäftsführerin habe sie die Tageseinnahmen abgerechnet und im Tresor verschlossen. Dabei räumte sie ein, dass zwei weitere Angestellte ebenfalls Zugriff auf den Tresor hatten. Dabei sei es in der Vergangenheit schon einmal vorgekommen, dass der eine oder andere sich mit einem Vorschuss aus dem Tresor bedient habe. Am Ende des Monats sei dann der Chef gekommen und habe abgerechnet.

"Wie lief es dann am Ende des Monats Mai ab?", befragte Richterin Nadine Zieher die Angeklagte. Der Chef sei gekommen und habe im Tresor kein Geld aufgefunden, räumte die Angeklagte ein, konnte sich aber nicht erklären, warum kein Geld mehr in der Kasse war. Ihr ehemaliger Chef, der als Zeuge geladen war, behauptete vor Gericht jedoch, dass die 25-Jährige nicht nur 700 Euro aus dem Tresor genommen habe, sondern die gesamten Monatseinnahmen in Höhe von rund 4500 Euro. Eine Auflistung der Tageseinnahmen legte er dem Gericht vor. Am Tag der Abrechnung sei seine Geschäftsführerin verschwunden gewesen, daraufhin habe er die Eltern der Frau aufgesucht. "Gegenüber ihrer Mutter hat sie damals eingeräumt, dass sie das Geld genommen hat und versprochen, das Geld in Raten zurückzuzahlen", schilderte der Geschädigte dem Gericht weiter. Als dies nicht geschehen sei, habe er Anzeige bei der Polizei erstattet. Auf die Frage des Staatsanwalts, warum alle Mitarbeiter seines Lokals Zugang zum Tresor hatten und der eine oder andere einen Vorschuss aus der Kasse nehmen konnten, räumte er, dass er das geduldet habe, zeigte sich angesichts immer wieder kehrender Fragen jedoch gereizt: "Ich muss mich doch hier nicht verantworten", verteidigte er sich und fuhr fort: "Ich bin ruiniert wegen der Dame da". Sein Lokal sei mittlerweile geschossen, ließ er dem Gericht wissen und setzte noch einen oben drauf: "Die Stecken doch alle unter einer Decke." Auch ein weiterer Zeuge, der in diesem Lokal beschäftigt war und sich dabei mehrmals mit einem Vorschuss aus der Kasse bedient hat, konnte zur Aufklärung des Sachverhaltes nichts dazu beitragen.

"Ich sehe keine Chance, den Fall aufzuklären. Allerdings muss ich von einer strafrechtlichen Verurteilung überzeugt sein. Doch bei dem Chaos weiß ich das nicht", sagte Oberstaatsanwalt Karl-Heinz Beiter. Er schlug dem Gericht vor, wegen Undurchsichtigkeit das Verfahren gegen die Angeklagte einzustellen und von einer Strafverfolgung erst einmal abzusehen. Richterin Nadine Zieher schloss sich dem Antrag der Staatsanwaltschaft an.