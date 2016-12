Meßkirch Eindrucksvolles Konzert des Conradin-Kreutzer-Chor in Meßkirch

Die perfekte Akustik in Meßkirchs St.-Martin-Kirche tut das ihre dazu und trägt die Töne weit in Kirchenraum. Pianist und Harfenistin machen das Programm wunderbar rund.

Ein stimmungs- und eindrucksvolles Konzert mit internationalen Weihnachtsliedern bot der Conradin-Kreutzer-Chor unter der Leitung von Franz Raml in der Stadtkirche St. Martin in Meßkirch. Die klaren, präzisen Stimmen der sowie die ideale Akustik in der Kirche sorgten dafür, dass das Publikum bis in die hintersten Reihen die klangliche Qualität des Chores lobte. Das herrliche Ambiente der Stadtkirche und die Solisten Jürgen Jakob am Klavier sowie Ulrike Neubauer an der Harfe rundeten das herausragende Hörerlebnis ab, das viel Applaus erntete.

Wie schon vor drei Jahren genossen es die Konzertbesucher außerordentlich, vom Kreutzer-Chor mit internationalen Weihnachtsliedern auf die Festtage eingestimmt zu werden. Die Stücke bildeten eine ideale Gelegenheit zum Innehalten, um die verschiedenen Stimmungen auf sich wirken zu lassen. Lothar Bix, Vorsitzender des Baufördervereins St. Martin, begrüßte die Gäste und bedankte sich, da ein Teil des Eintrittsgeldes in die Renovierung des Innenraumes der Kirche fließen soll.

Im Namen des Meßkircher Traditionschores begrüßte Vorsitzende Bärbel Hermann die Konzertbesucher und erzählte, wie das Konzert zu seinem Namen kam. Als Leiter Franz Raml den Chormitgliedern die Auswahl der Lieder vorstellte, habe jemand gerufen: "Das ist ja himmlisch!" So stand spontan fest, dass das Konzert den Titel "himmlisch" bekommen musste. Und tatsächlich versetzten der Gesang und die Musik die Zuhörer mitunter in andere Sphären. Die einzelnen Stimmen griffen wunderbar ineinander, gingen miteinander in Dialog, setzten eigene Akzente und waren glasklar und präzise zu hören.

Der Chor transportierte unter der einfühlsamen und professionellen Hand von Franz Raml kunstvoll die Stimmung der einzelnen Stücke, deren klangliches Spektrum vom feierlichen, getragenen bis zum schwungvollen, fast poppigen Ton reichte. Eine Besonderheit bildete die Messe des zeitgenössischen Komponisten John Leavitt, geboren 1956 in Kansas/USA, der zugleich Dirigent, Lehrer und Kirchenmusiker ist. Beginnend im Jahr 1988 arbeitete er drei Jahre lang an diesem Werk, das als ein bedeutendes Chorwerk unserer Zeit gilt. Das tragende Kyrie der "Missa Festiva" bildete den Auftakt des Konzerts und ließ die Zuhörer sogleich in die Feierlichkeit des Advents eintauchen. Die Messe zeichnet sich durch ihre fünf bewegenden Abschnitte aus, die von verschiedenen Stilrichtungen geprägt sind. Ein anspruchsvolles Werk, das der Kreutzer-Chor mit Bravour meisterte. Pianist Jürgen Jakob begleitete den Chor einfühlsam am Klavier und unterstrich die Individualität der einzelnen Lieder.

Traumbilder entfalten sich

Drei Soli steuerte die Harfenistin Ulrike Neubauer zum Konzert bei. Der perlende, fließende Klang ihres Instruments entfaltete Traumbilder, die den Gedanken freien Lauf ließen. Berührend war es, als zum Schluss "Stille Nacht" erklang, dessen erste Strophe der Kreutzer-Chor alleine sang. Bei den nächsten beiden Strophen durfte das Publikum mitsingen und an der Freude des Singens teilhaben. Herzlicher Applaus und eine Zugabe beendeten den beeindruckenden Konzertabend. Erst am 8. Oktober ist der Kreutzer-Chor wieder mit einem Konzert in Meßkirch zu hören.

"Stille Nacht ist ein besonderes Lied"

Franz Raml leitet seit März 2012 den Kreutzer-Chor Meßkirch und führte ihn seither zu zahlreichen erfolgreichen Aufführungen.

Herr Raml, Sie haben zahlreiche Lieder aus dem angelsächsischen Bereich in Ihre Liedauswahl aufgenommen. Hat das einen bestimmten Grund?

England hat die besten Chöre der Welt und verfügt über einen riesigen Schatz an Weihnachtsliedern. Insofern gibt es viele Arrangements für diese Lieder, welche den Chordirigenten bekannt sind.

Die englischen Lieder, die wir hörten, klangen schwungvoll und fröhlich. Ist das generell so oder nur bei Ihrer Auswahl für das Konzert?

Viele Melodien stammen aus dem späten Mittelalter und aus dem 17. Jahrhundert. Sie haben eine eigene Grundstimmung, die man nicht mit unseren Weihnachtsliedern vergleichen kann, die ja oft aus der Romantik stammen.

Beim „Stille Nacht“ aus unserer Tradition spürte man, dass uns das Lied noch tiefer berührt, weil das persönliche Erleben und die Erinnerung mitschwingt.

Ja, „Stille Nacht“ ist ein ganz besonderes Weihnachtslied, mit einem speziellen Ausdruck. Ein solches kann man nur einmal in einem Konzert bringen. Deshalb haben wir es ans Ende gesetzt.