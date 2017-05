Meßkirch Einbruch in Disko Ritterhof kommt vor Gericht

Es sei sein zweiter oder dritter Blackout gewesen, den er nach zuviel Alkohol in seinem Leben hatte, gestand ein 1989 geborener Angeklagter vor dem Sigmaringer Amtsgericht. Der Grund für seine Offenheit gegenüber der vorsitzenden Richterin Nadine Zieher: Bei seinem jüngsten Filmriss soll er zu früher Stunde am Gebäude der Diskothek Ritter bei Heudorf randaliert haben und auf der Suche nach Barem eingebrochen sein.

Der angebliche Auslöser für seine Eskapade mit strafrechtlichem Nachspiel: Ärger mit der Exfreundin, wie der Anwalt des Mannes vor Gericht sagte. Deshalb sei sein Schützling zusammen mit einem Verwandten zuvor noch in einer anderen Meßkircher Diskothek zum Vorglühen gewesen. Danach ging es für die beiden Männer zum Ritterhof, wo zumindest der Angeklagte bis zum frühen Morgen blieb. Der Türsteher, der als Zeuge geladen war, berichtete so, dass er von einer Besucherin auf den Tanzenden aufmerksam gemacht wurde. Dabei habe der sich nicht ganz unter Kontrolle gehabt, sodass es zu Rempeleien mit anderen Tanzenden kam. Der gelernte Zerspanungsmechaniker wurde darauf vom Türstehen nach draußen gebeten, wo er den noch in eine Diskussion verwickeln wollte. "Er wusste, um was es ging. Gehen und sprechen waren kein Problem", erinnerte sich der Sicherheitsmann, der den Angeklagten auch im Gerichtssaal wiedererkannte. Diese Aussage war es dann auch, die die Richterin dazu veranlasste, nicht dem Plädoyer der Verteidigung zu folgen und dem Mann infolge seiner vielen Tequilas und Biere eine Schuldunfähigkeit zu attestieren.

Doch der Reihe nach: Nach dem Rauswurf und der Schließung des Ritters zeichneten die Überwachungskameras auf, wie ein Mann sich an Fenstern zu schaffen machte. Zwei Fenster an der Gebäuderückseite wurden von ihm eingeworfen, ebenso das Fenster eines Pavillons, aus dem er einen Metallkoffer nahm, um damit eine Tür zum Gebäude einzuschlagen. Das gelang ihm jedoch nicht, da die Tür kein einfaches Glas hatte. Als er schließlich durch ein Fenster eingestiegen war, versuchte er, nicht ohne vorher eine andere Tür demoliert zu haben, eine Kasse im Eingangsbereich mitzunehmen, was ihm aber misslang, da die Kasse am Tisch befestigt war. Beim Einwerfen eines Fensters mit einem Stein soll er zudem die Theke beschädigt und damit allein einen Schaden in Höhe von rund 5000 Euro verursacht haben. Nachdem der Türsteher von einem Gast den Namen des vermeintlichen Täters erfahren hatte, konnte er ihn über Facebook ausfindig machen.

Der Sachverhalt habe sich voll bestätigt, urteilte Richterin Zieher am Ende der Verhandlung. Die Entschuldigung eines Filmrisses höre sie vor Gericht nicht zum ersten Mal und berufsbedingt behandle sie diese mit Vorsicht", sagte sie. Die Filmaufnahmen hätten gezeigt, dass er zwar alkoholisiert aber planvoll zu Werke gegangen sei und sein Ziel sei es gewesen, Geld aus der Diskothek zu stehlen. Dagegen hatte der Anwalt des Mannes argumentiert, dass der eigentliche Einstieg ins Gebäude nicht durch die Kameras aufgezeichnet worden war und er wollte es auch nicht ausschließen, dass der Schaden im Inneren des Gebäudes so schon bestanden hatte. Den bei dem Einbruch insgesamt entstandene Schaden von 5989 Euro habe er "für nichts und wieder nichts" angerichtet, sagte indes die Richterin. Auch wenn der Mann, ihrer Ansicht nach, den Alkohol gewohnt ist, bewahrte ihn seine Trunkenheit in dem Fall doch vor einer Freiheitsstrafe, die normalerweise zu verhängen gewesen wäre. So muss der Mann nun die Kosten für die Verhandlung übernehmen und darüber hinaus eine Strafe von 5400 Euro, zahlbar in Monatsraten in Höhe von 200 Euro bezahlen. Wie der Mann zuvor berichtet hatte, verfügt er über ein monatliches Nettoeinkommen von 1800 Euro, wobei 500 Euro für die Warmmiete und 500 Euro für einen Verbraucherkredit abgehen.

Wiedergutmachung

Eine Wiedergutmachung für den entstandenen Schaden erhielt der Diskotheken-Betreiber vor Gericht nicht. Denn, wie Richterin Nadine Zieher erläuterte, falle dies in den zivilrechtlichen Bereich. Bei ihrer Urteilsbegründung gewichtete sie es zum Nachteil des Angeklagten, dass der sich bis dato noch nicht beim Geschädigten entschuldigt oder sich um eine Schadensregulierung gekümmert hatte. Auf Anraten der Richterin hatte der Diskothekenbetreiber dem Rechtsanwalt des Angeklagten indes seine Kontaktdaten übergeben. (mos)