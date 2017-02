Meßkirch Ein Hauch Paris beim Bürgerball

Frankreich und vor allem das Varieté-Programm des Moulin Rouges ist bestimmendes Thema beim Bürgerball in Dietershofen. Die neue Holzmaske der Zunft Mühle Vere wurde ebenso vorgestellt.

Das Programm des Varieté-Theaters Moulin Rouge in Paris hat bei Nadine Möll und Vanessa Oschwald besonderen Eindruck hinterlassen, davon zeugte ihre Erzählung auf der Bühne beim Bürgerball. Die deutsch-französische Freundschaft und die guten Beziehungen zu Dietershofen brachte Siegbert Arzt in seiner Büttenrede in deutsch-schwäbisch mit französischem Akzent sehr gut unter das närrische Volk. Wer kennt es nicht, das eindrucksvolle Symbol von Moulin Rouge, die große Windmühle, und die bekannte Melodie von "Pigalle, die große Mausefalle von Paris" von Schlagersänger Heinz Gietz?

Auch war die heimische Gerüchteküche Thema beim Ausflug ins Moulin Rouge. "D'Schneider Ernst hat beim Bäcker Ebbes g'stohla, ja er sitzt, aber wo?" Einige meinen zu wissen, der sei schon in Bruchsal und wieder einer meint, das wüsste er genau, bei solch einem Diebstahl kommen die gleich nach Stammheim zum Verhör. Lustigerweise ging es in dem Gespräch nur um eine Plastikschale für den heimischen Kuchen.

Sehr emotional war die Rede von Regina Krall, die sich wohl beim Varieté-Programm im Moulin Rouge bewarb, jedoch mit Gummistrümpfen und Knieschoner keine Aussicht auf eine Anstellung hatte. Als Klofrau wäre sie geeignet, doch da war sie der Ansicht, das kann ich auch beim Waldfest in Rengetsweiler machen oder beim Sandbühl-Hotel Alber an der Herbertstraße in Meßkirch – was ihr stürmischen Beifall einbrachte. Die lustigen Liliputaner mit ihren kurzen Füßen zeigten beim Bürgerball, die man in Paris erleben kann. Die Mädchentanzgruppe trat beim Bürgerball als adrette Männer ganz in schwarz gekleidet auf. Ihre einwandfreie Vorführung auf der Bühne stieß auf große Begeisterung beim Publikum, das eine Zugabe verlangte.

Fast gar ausgeflippt waren die beiden Touristen Mario und Andreas, die im Moulin Rouge in Saus und Braus auftischen ließen, jedoch bei der Abrechnung enttäuscht feststellten, dass in den Täle-Wirtschaften die Bezahlung gesitteter vorgenommen wird. Das Nachtleben in Paris wurde von Thomas Schneider wirklichkeitsgetreu nachgespielt, was für viel Beifall sorgte. Ebenso gut an kam der Männertanz inklusive Stripeinlagen, die von der Männergruppe vorgeführt wurde. Viel Beifall gab es für die neu geschaffene Holzmaske des Narrenvereins Mühle Vere, die in Zukunft mit zum Narrenhäs des Narrenvereins Dietershofen gehören wird, wie Vorsitzende Thomas Schneider hervorhob.

Mitwirkende

Thomas Schneider begrüßte das Publikum, auf der Bühne standen: Siegbert Arzt, Gisela und Ernst Schneider, Manuel Nothelfer, Sebastian Steckle, Jenny Schweikart, Mario Krall, Regina Krall, Marcel Diener, Anfreas Oschwald, Mario Droxner, Marius Möll. Die Tanzgruppe der Männer bestand aus Marcel Diener, Patrik Strobel, Matthias Weißhaupt, Ralf Müller und Andreas Schwarzenberger. In der Tanzgruppe der Frauen waren Vanessa Oschwald, Nadine Möll, Katia Diener, Sandra Schneider, Alina Moser, Anna Schönfeld und Ela Lüzow.