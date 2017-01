Meßkirch Ein Appell aus Meßkirch: "Das Brauchtum muss überleben"

Meßkirchs Katzenzunftmeister Martin Birk sieht Probleme im Ehrenamt. Bislang hat es noch keine Probleme mit Alkohol oder Gewalt gegeben.

Viele Narren können es kaum erwarten, dass Silvester vorbei ist. Denn dann geht die Zeit los, die man so gerne als „Fünfte Jahreszeit“ bezeichnet. Und da haben nicht nur die Narren ihren Spaß daran. Hinter den Kulissen ist so eine Fasnet mit viel Arbeit verbunden. „Ohne das Ehrenamt geht da nichts“, sagt Martin Birk, der schon sechs Jahre Zunftmeister in Meßkirch ist. Er ist es noch, weil er keinen Nachfolger gefunden hat. „Dann habe ich mich halt noch mal breit schlagen lassen“, sagt er. Dass er an der Fasnet hängt, das ist keine Frage. „Aber als Zunftmeister stehst du immer mit einem Bein im Gefängnis“, beklagt er die immer größer werdenden Auflagen der Behörden. Und er sieht da auch große Probleme für die Narrenvereine in den kleinen Orten. Die Entwicklung ließe sich auch dort nicht aufhalten. Die Jugend gehe zum Studium oder habe einen Job anderswo. Da werde es dann besonders schwierig, neue Ehrenamtliche zu rekrutieren. Für den Zunftmeister ist daher die Jugendarbeit sehr wichtig. Denn das Brauchtum müsse unbedingt erhalten bleiben. „Aus dem Samen soll ja auch eine Ernte entstehen“, hofft Birk.

Auf die Fasnet gehen, damit hätte kaum jemand ein Problem. „Aber Party machen, das ist es nicht alleine“, merkt der Zunftmeister nachdenklich an. Zudem gebe es eine Überfrachtung mit Veranstaltungen. In früheren Zeiten sei das deutlich anders gewesen. Es habe auch nicht so viele Narrentreffen gegeben und damit fiel den Leuten die Entscheidung leichter, wo man hingehen soll.

„Mit Gewalt und Alkohol hat es in der Fasnet in Meßkirch noch nie Probleme gegeben“, antwortet Birk auf die entsprechende Frage. Man berücksichtige schon längere Zeit die Vorgaben für das Fair-Fest-Logo und wolle eine Fasnet auch ohne großen Einsatz von Security durchführen. Laut Birk setzt man bei der Katzenzunft auf gesetzteres Publikum. „Beim Zunftball kommen nur Besucher über 18 Jahre in den Saal und wer jünger ist, der muss in Begleitung eines Erziehungsberechtigten sein.“ Im Jahr 1992 wurde die Fasnet wegen des Golfkriegs abgesagt. Heutzutage gibt es mehr Konflikte und die Narren springen trotzdem. Dass die Fasnet wieder ausfällt, das hält Birk für sehr unwahrscheinlich. Schließlich habe das Brauchtum ja kirchliche Wurzeln und mit der großen Politik nichts zu tun.





