Meßkirch Dorfgemeinschaft Rengetsweiler feiert 25 Jahre Randenhalle

Die Dorfgemeinschaft Rengetsweiler hat bei ihrer Hauptversammlung den Programmablauf zum Jubiläum 25 Jahre Randenhalle festgelegt.

Die Dorfgemeinschaft Rengetsweiler hat sich mit den örtlichen Vereinsvertretern in der Randenhalle zur Hauptversammlung getroffen. Behandelt wurde zunächst der Jahresbericht. Vorsitzender Thomas Liehner erinnerte daran, dass im Jahr 2016 keine besonderen Anschaffungen nötig gewesen waren und es keine Beeinträchtigungen bei den Anlässen im Dorf gegeben hatte, die den Verein betroffen hätten. So konnte Kassierer Fabian Haber auch nur einen kleinen Überschuss von 115 Euro mitteilen.

Kassenprüfer Bernhard Böhler bestätigte diesen Betrag. Margit Kumbholz rief die Zusammenkünfte des Vorstands in Erinnerung, bei denen unter anderem bestehende Mängel besprochen wurden, die mit der Randenhalle zu tun haben. Vorsitzender Thomas Liehner gab bekannt, dass die alte Kaffeemaschine ersetzt werden muss, wie auch ein Teil der Kaffeekannen.

Diese Anschaffung wird mit einem Gesamtbetrag von 3000 Euro zu Buche schlagen. Außerdem stehen kleine Reparaturen und Kundendienstarbeiten im Geschäftsjahr 2017 an. Ortsvorsteher Berthold Sauter berichtete, dass die Erneuerung der 25 Jahre alten Schließanlage sowie ein Schutzboden für den vorhandenen Sportboden in der Randenhalle im Haushaltsplan vorgesehen sind. Eine längere Diskussion nahm das Jubiläum 25 Jahre Randenhalle Rengetsweiler ein, das am kommenden Sonntag, 2. April, ab 13.30 Uhr gefeiert wird. Wünschenswert, so der Ortsvorsteher, sei, dass sich alle Vereine bei dem Fest engagierten und ihre Mithilfe einbrächten.

In Absprache mit den Vereinsmitgliedern wurde ein kleines Rahmenprogramm für den Sonntagnachmittag festgelegt. Neben der Musikkapelle Rengetsweiler sind es die Kindergartenkinder, die für Unterhaltung sorgen werden. Außerdem ist eine Bildershow über die Entstehungsphase der Randenhalle vorgesehen.

Bürgermeister Arne Zwick wird auch unter den Gästen sein. Zwick wird die Glückwünsche der Stadtverwaltung an die Einwohner der Ortsteilgemeinde Rengetsweiler überbringen. Die Dorfgemeinschaft freut sich auf gesellige Stunden.