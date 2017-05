Meßkirch Diskussion um Ökopunkte im Gemeinderat im Zusammhang mit Bebauungsplanänderung

Wie es in der Gemeinderatssitzung in dieser Woche um die dritte Änderung des Bebauungsplans "Gewerbegebiet Menningen" ging, kam es im Ratssaal zu einer kontroversen Diskussion. Auf der einen Seite standen in erster Linie die Gemeinderäte Thomas Nuding (Freie Wähler) und Angela Andres (SPD) die ihre Bedenken vorbrachten und das Vorgehen der Verwaltung scharf kritisierten.

Bemängelt wurde so zum einen, dass in dem Gewerbegebiet eine Fläche, die im Bebauungsplan mit einer wasserdurchlässigen Decke vermerkt worden war, versiegelt wurde. Auch sei ein im Bebauungsplan eingezeichneter Grünstreifen mit Bäumen nicht realisiert worden, sagt Andres. Wie die Gemeinderätin auf Nachfrage erläutert, sei bei der Bilanzierung dann herausgekommen, dass 133 900 Ökopunkte für das Gebiet fehlten. Nach ihren Informationen entspreche ein Ökopunkt einem Geldwert von rund 50 Cent. Insofern schieße die Stadt einen Betrag von etwa 65 000 Euro durch die Verwendung der Waldrefugien nach. Diese hätten von der Stadt durch die Einbringung zweier Waldrefugien dann nachträglich beigesteuert werden müssen, die ansonsten andersweitig hätten Verwendung finden können, kritisiert Andres. "Werden mehrere Hektar komplett versiegelt und es passiert gar nichts, sehe ich das als Problem", stellte sie fest.

"Wo kein Kläger, da kein Richter" entgegnete Bürgermeister Arne Zwick und hielt entgegen, dass die Entwicklung über Jahre in dem Gebiet durch die Stadtverwaltung gefördert worden sei. Nun im Nachhinein aktiv zu werden, um hier wieder etwas zu verändern, halte er für keinen gangbaren Weg. Bislang sei von niemand interveniert worden, stellte er fest und räumte aber auch ein, dass so ein Vorgehen in Zukunft nicht mehr möglich sein werde. Heudorfs Ortsvorsteher Ernst Muffler meldete sich in der Diskussion ebenfalls zu Wort und forderte die Gemeinderäte dazu auf, "die Kirche im Dorf zu lassen".

Schließlich habe die Stadtverwaltung schon immer Wirtschaftsförderung betrieben und in den Zusammenhang sei auch dieser Fall einzuordnen. In der Verwaltungsvorlage für die Ratssitzung heißt es so auch, dass die Änderung vorrangig das Ziel verfolgt, langfristig und zukunftsorientiert die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt zu gewährleisten und zu sichern. Duch die Stärkung der mittelständischen Struktur würden neue Arbeitsplätze geschaffen. Im Zuge der Änderung wurde nun auch eine Neuaufstellung des Umweltberichts notwendig.

Nuding vertrat indes eine andere Meinung: "Ich habe eine andere Rechtsauffassung. Wir hatten damals einen rechtsgültigen Bebauungsplan", stellte er seine Position nochmals klar. Schließlich wurde die Bebauungsplanänderung vom Gemeinderat jedoch bei vier Gegenstimmen so beschlossen wie von der Verwaltung vorgeschlagen.

Rückblick

Eine erste Bebauungsplan-Änderung erfolgte 2007. Die zweite Änderung dann im Jahr 2010. Bedingt durch die Ansiedlung der Bix Beschichtungen GmbH und einer weiteren Zufahrt zur BSR-Erddeponie musste die Erschließung nun neu geordnet werden. (mos)