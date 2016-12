Meßkirch Diese Bräuche zum Jahreswechsel gibt es schon seit vielen Jahren

Seit dem Jahre 813 ist der 31. Dezember der Tag des heiligen Papstes Silvester I. Der letzte Tag im Jahr heißt auch Altjahr oder Altjahrsabend und wird bekanntlich heute ausgiebiger denn je gefeiert. Viele Bräuche zum Jahreswechsel haben eine lange Geschichte.

Lärm und Feuerwerk gehen auf germanische Vorstellungen zurück. So werden böse Geister und Dämonen vertrieben. In den Dörfern zogen früher die jungen Burschen mit Peitschengeknalle durch die Gassen. Ein ganz alter Brauch ist das „Paschen“ am Neujahrsmorgen mit einem Lederbecher und drei Würfeln, zu dem man sich in den früher zahlreichen Wirtschaften traf. Der Wirt kaufte „Neujahrskränzchen“, in schwimmendem Fett gebackene Krapfen. Die Spieler setzten so viel Geld ein, wie ein Kränzchen kosteten. Gewöhnlich musste man mehr als zehn Augen würfeln, um im Geschäft zu bleibe. In anderen Wirtsstuben galten nur drei gleiche Augenzahlen, „Jungfernpasch“ genannt. Dabei gab es verschiedene Rechnungen: drei Mal die Sechs zählte 18, aber wer drei Mal die Eins würfelte erhielt 21 Punkte.

Vor 100 Jahren boten die Kirchen Gottesdienste am Spätnachmittag oder frühen Abend an. Man verbrachte den Silvesterabend gern in Gesellschaft, im Freundeskreis bei Punsch und Berlinern oder Pfannkuchen, bei Brettspielen mit den Kindern oder mit Bleigießen. Dabei wurde Blei in einem Löffel erhitzt und dann in ein Gefäß mit kaltem Wasser geworfen. Die so erstarrten Figuren forderten die Fantasie zur Schicksalsdeutung heraus. Auch zu Tanzveranstaltungen oder Familienabenden im „Löwen“, „Adler“, „Rappen“, „Zum Grünen Baum“ oder im Hotel „Sonne“ wurde in der Zeitung eingeladen. Um Mitternacht wartete man auf den Klang der Glocken von den Türmen der Stadt, wünschte sich viel Glück, brannte, wenn man das Geld dafür übrig hatte, Feuerwerkskörper und Böller ab.

Silvester 1901 begrüßte zur Überraschung der Meßkircher das neue, auf den Klang der Glocken von St.Martin abgestimmte Geläut der evangelischen Kirche zusammen mit den anderen Glocken das neue Jahr. Besinnliche zogen für sich eine Bilanz des vergangenen Jahres und fassten gute Vorsätze für das kommende. Silvester und Neujahr gehören zu den „Raunächten“ oder „zwölf heiligen Nächten“ mit eigenen Bräuchen zwischen den Weihnachtstagen und Dreikönig.

Jede Hausfrau wusste, dass sie in dieser Zeit keine Wäsche waschen durfte, sonst wusch sie das Totenhemd eines Hausbewohners mit. In Meßkirch verlegen übrigens die meisten Befragten dieses Verbot heute in die Karwoche. Die Bauern gingen mit Räucherwerk durch Haus und Stall. Das sollte Unglück und Viehsterben fernhalten. Es waren auch Los-Tage: Die Bauern legten ein wenig Salz und eine Zwiebelschale in zwölf Schüsselchen. Blieb das Salz trocken oder wurde es nass, würde auch der entsprechende Monat trocken oder nass werden. Manche schrieben an jenem Tag das Wetter für den entsprechenden kommenden Monat auf. Manche sagten, an Silvester solle man keinen Fisch essen, weil Heiden in Gegenwart von Papst Silvester Gräten verschluckten und starben. Andere freuten sich das ganze Jahr auf den Silvesterkarpfen. Der Hausvater versteckte eine Schuppe unter jedem Teller. Die konnte man in den Geldbeutel legen, dann war er das ganze Jahr gefüllt. Den gleichen Effekt erzielte man mit dem Essen von Linsen und wer etwas mit Honig aß, erlebte viel Freude. Nach Neujahr luden in Meßkirch Vereine wie der Frauen-, der Militär- und Gesangverein zu Christbaumfeiern mit Gabenverlosung ein. Der Arbeiterbildungsverein und der Radlerklub „Wanderlust“ in Heudorf führten in dieser Zeit lustige Theaterstücke auf.

Chinesisches Neujahr

In Deutschland – und damit auch in Meßkirch – feiert man Silvester am 31. Dezember. Wären die Meßkircher Chinesen, dann würden sie erst am 28. Januar feiern. Da beginnt das Jahr des Hahns. Das chinesiche Neujahsrfest findet immer an einem andern Datum statt. Der Termin wird nach dem traditionellen chinesischen Lunisolarkalender berechnet und fällt auf einen Neumond zwischen dem 21. Januar und dem 21. Februar.