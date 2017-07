Meßkirch Diebstahl und Betrug: Fahnder ergreifen gesuchten Mann

Wegen gewerbsmäßigen Diebstahls sowie gewerbsmäßigen Computerbetruges erließ das Amtsgericht Hechingen Haftbefehl gegen einen 35-Jährigen.

Der Mann steht in dringendem Tatverdacht, in mehreren Fällen Geldbörsen von Personen beim Einkaufen entwendet und mit diesen anschließend in mehreren Fällen am Geldautomaten Abhebungen getätigt zu haben. Nach der Ausfertigung eines Haftbefehls gelang es Fahndern am gestrigen Donnerstag, den Mann im Landkreis Konstanz festzunehmen, heißt es in einer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft.