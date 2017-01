Meßkirch Die Macht des Erlebten: Manuela Barmet hält Vortrag über Biografiearbeit

Der Umgang mit Menschen und vor allem mit Senioren gelingt leichter, wenn berücksichtigt wird, was diese ihr Leben lang erlebten. Darüber referierte Manuela Barmet in humorvoller und unterhaltsamer Weise auf Einladung des Landfrauenverbands in der ehemaligen Landwirtschaftsschule in Meßkirch.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

"Jedes Verhalten meines Gegenübers hat eine Ursache", erläuterte die gelernte Krankenschwester, psychologische Beraterin und Mentorin Manuela Barmet. "Wenn ich weiß, um welche Ursache es sich handelt, kann ich besser damit umgehen", beschrieb sie. Manche Erklärung lägen offen dar, andere hingegen schlummerten in den Tiefen eines langen Lebens oder des Verdrängten. Ebenso könne es zu Missverständnisse und Enttäuschungen führen, wenn man an bestimmten Erwartungen gegenüber einer Person oder einer Situation festhalte.

Um ihr Publikum für die Bedürfnisse hilfsbedürftiger Menschen zu sensibilisieren, schlüpfte Manuela Barmet mit einem Nachthemd und einem überlangen Latz in die Rolle einer 92-jährigen Frau. "Das neumodische Nachthemd reicht nicht mal über den Hintern", schimpfte sie als Seniorin. Und immer dann, wenn sie sich gerade zum Mittagschlaf hingelegt hätte, komme eine Hilfskraft hereingeschneit. Das Publikum amüsierte sich über die zeternde hochbetagte Dame. Die Beispiele zeigten jedoch anschaulich, wie wichtig es sein kann, Gewohnheiten zu berücksichtigen. Wenn jemand stets lange Nachthemden getragen habe, wolle er auch im Alter keine anderen mehr, und seien sie noch so schick. Ist jemand gewohnt, nur Sahne in den Kaffee zu nehmen, möchte er keine Milch darin haben. Eine hilfsbedürftige Person, die ihr gesamtes Leben – aus welchen Gründen auch immer – nur abends duschte, wehrt sich möglicherweise, wenn sie nun morgens geduscht werden soll.

"Die meisten meinen es ja gut", erklärte Barmet, aber man könne halt beispielsweise einem Morgenmuffel morgens keine gute Laune beibringen. Wichtig sei es, sich Zeit für das Gegenüber zu nehmen, um die Bedürfnisse und Gewohnheiten herauszufinden. Dazu brauche es Geduld und Toleranz. "Wenn Menschen nichts erzählen wollen, hat das auch seinen Grund", beschrieb die gelernte Krankenschwester. Beim Älterwerden komme man in frühkindliche Strukturen zurück und möglicherweise sei es dem Kind beigebracht worden, still zu sein und nichts zu erzählen. Es sei nicht hilfreich, dort herumzubohren, wo eine Erinnerung wehtue. Es gelte, darauf zu achten, was einem Menschen guttut. Wenn ein Mensch beispielsweise gerne Halsketten oder farbige Schals getragen hat, freut er sich noch im Alter darüber.

"Ich wünsche mir, dass auf allen Fragebögen der Seniorenheime und Sozialstationen, um ihre Kunden kennenzulernen, eine entscheidende Frage aufgenommen wird", erklärte Manuela Barmet. Das sei die Frage: Was hat Sie in Ihrem Leben glücklich gemacht? Über diesen positiven Zugang lassen sich Herzen öffnen. Nicht einfach widersprechen, lautet der Rat der erfahrenen Beraterin und ehemaligen Pflegekraft, sondern akzeptieren, dass es Gründe für ein bestimmtes Verhalten gibt. "Wenn Sie das gelernt haben, dann geht es Ihnen gut", sagte Manuela Barmet in die Runde. Denn die Biografie präge alle Facetten unseres Lebens.

Hilfreiche Fragen

Folgende Fragen helfen beim verständnisvollen Miteinander: