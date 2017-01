Meßkirch-Ringgenbach Die Abteilungswehr von Ringgenbach-Dietenhofen ist gut aufgestellt

Zur Hauptversammlung sind die Umbauarbeiten zur Aufnahme des Löschfahrzeugs aus Meßkirch abgeschlossen.

Mit der Stationierung des Löschfahrzeugs 16 aus Meßkirch im Garagenbereich des Gemeindehauses bekommt die Abteilungswehr Ringgenbach-Dietershofen für den Bereich Süd eine weitere Aufgabe und Stärkung, wie es Gesamtkommandant Theodor Füssinger bei der Hauptversammlung im Gasthaus "Zum Schützen" betonte. Es würde gleichzeitig ein besonderes Engagement bei der Probentätigkeit der Wehrmänner mit sich bringen. Nun gilt es, sich mit dem Fahrzeug vertraut zu machen, um im Ernstfall gerüstet zu sein.

Die Versammlung gedachte zweier Todesfällen: Alfred Längle und Karl Nothelfer, beide waren über 65 Jahre in vorderer Position aktiv. Die Probeabende, teils von den Mitgliedern erstellt, stießen auf Interesse, so Abteilungskommandant Mario Droxner. Sein Dank galt für die Arbeitseinsätze bei den Umbauarbeiten zur Aufnahme des Löschfahrzeugs im Feuerwehrhaus, wo Dieter Schlegel die führende Kraft war.

Die Wehr wurde 2016 zu drei Einsätzen gerufen. Das Hochwasser im Täle habe, so Mario Droxner, besondere Anforderungen an sie gestellt, ebenso der Brand in Buffenhofen oder unlängst in der Kreismülldeponie. Hier bewähre sich der gute Probenbesuch, wenn Hand in Hand zusammengearbeitet werden müsse. Mit einem Geschenk wurden Patrik Strobel, Titzian Droxner und Mario Krall für einen erfolgreich absolvierten Atemschutzträger-Lehrgang ausgezeichnet. Interesse wird auch an der Grundausbildung zum Feuerwehrmann bekundet und am Feuerwehrführerschein für das Löschfahrzeug. Bedauert wurde, dass sich aus der vereinbarten Löschgruppe mit Menningen bis jetzt wenig getan habe, bemerkte der Abteilungskommandant.

Herausgehoben wurde gute Zusammenarbeit mit Meßkirch. Roland Kerns stellvertretender Abteilungskommandant würdigte die Arbeit von Mario Droxner, der die Feuerwehr Ringgenbach-Dietershofen in kameradschaftlicher Weise führe. Dies sah auch Ortsvorsteher Harald Veeser so, der seinen Dank für die Bereitschaft und das Engagement aussprach, das die Wehrmänner das ganze Jahr über zeigen.