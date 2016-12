Meßkirch Der Spaß am Quetschen-Ska ist unverwüstlich

Beim Auftritt der Band Hiss mit dem Programm "Von Sansibar nach Sante Fe" ist der Meßkircher Schlosskeller voll. Der Termin am zweiten Weihnachtsfeiertag hat Tradition.

Meßkirch (imi) Endlich wieder ein rappelvoller Schlosskeller! Der Band Hiss wäre das in den Jahren davor mit Sicherheit ebenfalls locker gelungen, doch erst jetzt, nach den Umbauarbeiten im Keller, dürfen wieder über 100 Konzertbesucher eingelassen werden. Zum traditionellen Auftritt von Hiss am zweiten Weihnachtsfeiertag kamen die Fans von nah und fern und befeuerten die gute Stimmung, die Lust an der Tex-Mex-Polka und den Spaß an den markigen Texten und Aussprüchen von Frontmann Stefan Hiss.

Mit dem Programm "Von Sansibar nach Sante Fe" brachten die fünf Musiker ein paar neue Lieder mit, die genauso begeistert vom Publikum aufgenommen wurden wie die gut bekannten alten Stücke, die jeder am liebsten gleich mitsingt. Wenn Stefan Hiss im ersten Stück behauptet, "dass keiner so die Polka spielt wie ich", dann stimmt das mittlerweile rundherum.

Ohne den Hiss'schen Balkan-Blues, Texas-Tango, Quetschen-Ska und Ethno-Swing will das Meßkircher Publikum das alte Jahr nicht ausklingen lassen und gibt stürmischen Applaus.

Stefan Hiss als abenteuerlustiger Macho auf der Bühne, der keine Gefahr und keine schießwütigen Gesellen scheut, fürchtet sich offensichtlich nur vor zwei Dingen: der Provinz und der Psyche der Frauen. Es gehört zu dem äußerst vergnüglichen trockenen Humor der fünf genialen Musiker, dass sie sich als hartgesottene, aber unwiderstehliche Haudegen geben mit Stücken wie "Ich bin schlecht", "Männer in der Nacht" oder "Ich bin einer schöner Mann".

Tosenden Applaus gab es für die Soli von Stefan Hiss (Gesang und Akkordeon), Thomas Grollmus (Gitarren, Mandoline, Gesang), Bernd Öhlenschläger (Schlagzeug), Volker Schuh (Bass) und vor allem für Michael Roth, der mit seinen Mundharmonikas die Stimmung und Begeisterung auf die Höhe trieb.

Das Publikum klatschte unerbittlich, verstärkt vom Ruf "Zugabe", bis die Musiker endlich wieder auf der Bühne erschienen. Als dann noch ein helles "Bravo" erklang, meinte Stefan Hiss trocken: "Ah, sie fressen uns aus der Hand!" Und das tut das Publikum auch – jedes Jahr wieder mit Vergnügen.