Meßkirch Der Blasmusiknachwuchs aus Meßkirch und Sauldorf begeistert

Meßkirch – Eine faszinierende Kostprobe ihres Könnens zeigten Kinder und Jugendliche im Rahmen eines Gemeinschaftskonzertes der Jugendkapellen Sauldorf und Meßkirch am Samstag im voll besetzten Saal des Herz-Jesu-Heims. Unter der Leitung ihres Dirigenten, Zsombor Rethy, der die Meßkircher Jugendkapelle seit einem Jahr musikalisch unter seinen Fittichen hat, begeisterten die jungen Musiker das Auditorium zu Beginn des Konzertes mit dem Konzertmarsch "Broadway!" von Johnnie Vinson, der Melodien aus der Blütezeit der Broadwaymusicals zu einem dynamischen Medley aus bekannten Melodien zusammengefügt hat.

Mit dem Titel "Schackelford Banks" von Jay Bobook entführten die Musiker ihre Zuhörer auf die gleichnamige, unbewohnte Insel vor der Küste von North Carolina, auf der noch wilde Pferde frei umher laufen. Dabei machte die sehr stark von Westernklängen beeinflusste Musik mit einer Vielzahl von Stimmungen und Themen das Stück für die Zuhörer ausgesprochen spannend. Mit dem bekannten Lied "Memory" aus dem Musical "Cats" von Andrew Lloyd Webber trugen die Jungmusiker auf sehr ansprechende Weise noch einmal die Geschichte der Glamour-Katze Grizabella musikalisch vor. Mit "The Best Of Henry Mancini", einem Titel mit jazzigen Harmonien und reichen Melodien, ließen die Jugendlichen zeitlose Klassiker wie "The Pink Panther", "Baby Elefant Walk", "The Sweetheart Tree" oder "Peter Gunn" wieder aufleben. Erst nach einer Zugabe, nämlich der Polka "Mit Musik im Herzen", durften die Musiker die Bühne für die Jugendkapelle Sauldorf räumen.

Diese forderte unter der Leitung ihrer Dirigentin Kathrin Löw mit ihrem ersten Titel das Publikum auf, die Augen zu schließen und sich mit "The Marches Of John Williams", einem der erfolgreichsten Filmkomponisten der 70er-Jahre, in die Welt der Kinofilme entführen zu lassen. Mit dem Slow-Rock "Träumende Trompeten" des Komponisten Aleander Pfluger konnten Anika Boos und Saskia Müller in solch beeindruckender Weise ihr Können an ihren Trompeten zeigen, dass das Publikum mit anhaltendem Beifall gleich eine Wiederholung forderte. "Toro Piscine", ein Paso Doble von Luigi di Ghisallo, führte das Publikum nach Südfrankreich, wo bei Stierkämpfen keine echten Stiere zum Einsatz kommen, sondern verkleidete Männer, die letztlich in einem großen Schwimmbecken landen, wobei dieses fröhliche Spektakel von den Zuschauern mit lauten Olé-Rufen begleitet wird.

"Equinox" von Ed Huckeby, ein Stück mit wechselnden rhythmischen, aber auch ruhigen Passagen, bildete den Schlusspunkt des offiziellen Programms, wobei auch die Sauldorfer Jugendlichen die Bühne nicht ohne Zugabe verlassen durften. Bei dem Titel "Fascinating Drums" konnten die Schlagzeuger an den ganz unterschiedlichen Instrumenten dieser Instrumenten eindrucksvoll beweisen, was sie drauf haben. Beide Jugendkapellen verabschiedeten sich mit einem gemeinsamen Chor, dem Titel "Jugend ist Zukunft" von Hans Freivogel.

