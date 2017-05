vor 5 Stunden Gregor Moser Exklusiv Meßkirch Der Bau-Boom hält an

Der Bauboom hält im Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft weiter an. Noch bevor im Neubaugebiet Engelswieser Weg in Meßkirch in etwa zwei Wochen die Bagger anrollen werden, seien bereits 15 der 19 dort verfügbaren Plätze von Interessenten reserviert, sagte Martin Stehmer, stellvertretender Hauptamtsleiter der Stadt, anlässlich der Immobilienausstellung 2017 in den Räumen der Sparkasse in Meßkirch.