Meßkirch/Stetten am kalten Markt Das Warten hat ein Ende: Neue Pfarrer für evangelischen Gemeinden in Meßkirch und Stetten

Für die vakanten Pfarrerstellen in Meßkirch und in Stetten a.k.M. sind Nachfolger gefunden. Besetzt werden werden die beiden Stellen von dem Ehepaar Anja Kunkel und Uwe Reich-Kunkel. Kunkel wird für Meßkirch zuständig sein und Reich wird neuer Pfarrer in Stetten a.k.M. werden. Beide Pfarrhäuser sollen bezogen werden. Seinen Lebensmittelpunkt möchte das Paar indes in Stetten haben, berichten die beiden bei einem gemeinsamen Pressegespräch im Meßkircher Pfarrhaus.

Die 1971 in Wertheim geborene Kunkel ist seit 2006 Pfarrerin in Meersburg und darüber hinaus seit November 2015 Dekanatsstellvertreterin im Kirchenbezirk Überlingen-Stockach, zu dem auch Meßkirch und Stetten a.k.M. gehören. Ihr Ehemann stammt aus Berlin-Schöneberg und war von 2001 bis 2016 Schulpfarrer an der Schule Schloss Salem und ist seit Februar vergangenen Jahres Internatsleiter der Unterstufe von Schloss Salem in Burg Hohenfels gewesen. Bis vergangenes Jahr engagierte er sich ehrenamtlich zudem in der psychosozialen Betreuung für Einsatzkräfte nach belastenden Einsätzen als Fachlicher Leiter des Einsatznachsorgedienstes Bodenseekreis. Ihren Dienst im Kreis Sigmaringen wollen die beiden Eheleute am 1. September diesen Jahres antreten.

Der Entschluss, den Lebensmittelpunkt auf den Heuberg zu verlegen resultiere daraus, dass er 15 Jahre gependelt hat, sagt Reich. Damit, so habe er den Entschluss gemeinsam mit seiner Frau gefasst, soll in Zukunft nun Schluss sein. Die neue Verbindung zwischen der Garnisonsgemeinde und der Zimmernstadt könnte sich auch auf die jeweiligen Kirchengemeinden auswirken. So könnten einzelne Dinge zusammengeführt werden, falls das praktisch machbar ist, sagt Reich.

Beide betonen, dass sie sich als Teamworker verstehen, die den Ehrenamtlichen in ihren Gemeinden das für deren Arbeit notwendige Rüstzeug mit an die Hand geben möchten. Wichtig sei es ihm, mit den Gemeindemitgliedern im Gespräch zu bleiben – sowohl bei Glaubensfragen als auch bei praktischen Herausforderungen, sagt der Pfarrer.

Anja Kunkel bringt ebenfalls Ideen mit in ihre Arbeit. So ist sie im Bezirkskirchenrat für den Arbeitsbereich "Kirche und Tourismus" zuständig und damit beispielsweise für die Idee der Kirchenschiffe auf dem Bodensee oder für die Initiative "Pilgern auf badisch", bei dem Pilgern mit kulinarischem Genießen verbunden wurde. Auch für den Landkreis Sigmaringen könne sie sich eine Verbindung von Kirche und Tourismus vorstellen – etwa bei der Klosterstadt-Baustelle Campus Galli, sagt sie.

"Nach 20 Monaten Vakanz sind wir glücklich, dass die Pfarrersstelle wieder besetzt wurde. Wir freuen uns darauf", sagt Ulrich Marx, Vorsitzender des Kirchengemeinderats. Pfarrer Achim Roscher hatte die Gemeinde zum Jahreswechsel 2015/2016 verlassen und sich während des Gottesdienstes zum Altjahrsabend 2015 in der Heilandskirche verabschiedet, um Pfarrstelle in Dalheim in der Nähe von Mönchengladbach am Niederrhein anzutreten. Die Kirchengemeinde in Stetten hatte eine kürzere Vakanz zu verkraften gehabt: Pfarrer Achim Brodback war dort bei einem Empfang im Evangelischen Gemeindehaus im Juli des vergangenen Jahres verabschiedet worden. Er trat eine neue Stelle in Oppenau im Renchtal im Landkreis Offenburg an.

Die Verbindung zweier Pfarrersstellen, wie sie nun in Meßkirch und Stetten a.k.M. Realität wird, ist kein Einzelfall: Die selbst Konstellation wird es dieses Jahr auch im Landkreis Konstanz geben, wenn ein Ehepaar die Pfarrersstellen in Stockach und Steißlingen übernehmen wird. Anja Kunkel und Uwe Reich-Kunkel betonen indes, dass die Pfarrhäuser in beiden Gemeinden nach ihrem Umzug mit Leben erfüllt würden.