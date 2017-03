Meßkirch DLRG leistet wertvolle Arbeit

Beachtliche Leistungen bringen die Mitglieder der DLRG-Ortsgruppe Meßkirch-Krauchenwies. Bei der Ausbildung im Hallenbad Meßkirch und beim Wachdienst am Krauchenwieser Strandbad \"Steidlesee\" werden viele Stunden geleistet. Schwerpunkt ist aber die Aus- und Fortbildung. Nun gibt es Probleme durch anstehende Hallenbadsanierung, die in diesem Herbst in Meßkirch beginnen soll.

Meßkirch-Heudorf –

Bei der jüngsten Mitgliederversammlung im Gasthaus "Adler" berichtet der Vorsitzende Karl-Anton Blocherer, dass die Ausbildersituation derzeit ordentlich ist. Die Ortsgruppe hat aktuell einen Lehrscheininhaber, einen Ausbilder im Bereich Schwimmen u nd Rettungsschwimmen und drei Ausbilder für das Schwimmen. Dazu kommt eine Ausbilderin Erste Hilfe und Rettungsschwimmen sowie zwei Übungsleiter Breitensport, die das Gütesiegel "Pro Gesundheit" hielten.

Gerade haben 25 Teilnehmer eine Ersthelfer-Ausbildung gemacht und 16 Erwachsene sind demnächst bei solch einem Weiterbildungsangebot, informierte der Vorsitzende die Anwesenden. Zwei eigene Ausbilder waren erstmals als Referenten bei einem Lehrgang für Ausbildungsassistenten mit dabei. Eine nächste Stufe, die Jugendliche ab 16 Jahren erreichen können, mit Ausbildung an vier Wochenenden plus Übung und Praktika, erläutert Patrick Hotz, der Technische Leiter. Seine Maxime lautete: "Wir legen Wert auf die Jugend und hoffen auf eine gute Entwicklung."

Die Grundlage dafür legt die Ortsgruppe durch eine großzügige finanzielle Unterstützung der Jugendgruppe. Jedes Jahr werde zusätzlich zum Zuschuss an die Jugendabteilung auch ein großer Batzen für die Ausbildung ausgegeben. So steckt die Ortsgruppe rund 6000 Euro in die Zukunft, wie Finanzchefin Gabriele Muzenhardt-Bastian mitteilte. Jugendleiterin Stephanie Bastian konnte für die Jugendabteilung von einer guten Kameradschaft, gefördert durch gemeinsame Ausflüge, Hüttenaufenthalte und Wettkämpfe berichten.

In der Ortsgruppe sind die jungen Mitglieder schon früh in der Verantwortung. Das ist in den Augen von Hotz aber auch sehr wichtig, denn "wir sind viele ältere, gut ausgebildete Mitglieder, aber wir brauchen die Jugend".

Probleme macht der DLRG nun aktuell die Sanierung des Hallenbads in Meßkirch. Der Vorsitzende konnte nach einem Gespräch mit Bürgermeister Arne Zwick bekannt geben, dass zwei längere Bauphasen in diesem und dem nächsten Jahr geplant sind, in denen das Bad komplett geschlossen werden muss. Die Ortsgruppe ist zuversichtlich, in umliegenden Gemeinden eine Ausweichmöglichkeit zu finden. Ob allerdings auch alle Teilnehmer an den Breitensport-Angeboten Aqua-Fitness und Aquajogging mitgehen werden und ob für alle Kinder und Jugendlichen weiterhin alle Schwimmkurse angeboten werden können, müsse sich erst noch zeigen, hieß es bei dem Treffen. Die nächste Herausforderung steht für die engagierten Mitglieder der Ortsgruppe bereits am 2. April an. Dann soll im Hallenbad ein Bezirkswettkampf stattfinden, bei dem man die Hilfe vieler Freiwilliger benötigt.

Ehrungen

Die Ortsgruppe Krauchenwies-Meßkirch der Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) hat mehr als 400 Mitglieder. Bei der jüngsten Jahresversammlung der Ortsgruppe im Adler in Heudorf wurde die Gelegenheit genutzt, um auch einige Ehrungen aus den Vorjahren bei dieser Gelegenheit nachzuholen. Für 25 Jahre und mehr wurden so bei der Versammlung geehrt: Andrea Nipp, Annette Schlude, Isabell Stengele, Oliver Stengele, Wendelin Haag, Ute Stengele, Stefanie Schnetzler, Gerda Liehner, Katrin Liehner, Anneliese Mahler und Tobias Boos. Für ihre zehnjährige Mitgliedschaft geehrt wurden: Philipp Braunschweig, Martina Mauch und Magdalena Lauer. (stb)