Meßkirch DJ's legen in acht Kneipen auf

DJ's legen in acht Kneipen auf

Christian Biehler, in Meßkirch aufgewachsen und mittlerweile in Krauchenwies beheimatet, hat die dritte Meßkircher Kneipennacht auf die Beine gestellt.

"Ich war früher schon bei vielen anderen Kneipennächten und da kam mir die Idee, es mit DJ's zu versuchen." Gesagt getan und nach dem Erfolg der vorgegangenen Veranstaltungen seien in diesem Mai wieder acht Gaststätten dabei, bei denen die DJ's ihre Musik auflegen werden. "Von Hip Hop über Rock bishin zu Schlager, für jeden Geschmack wird etwas dabei sein", kündigt Biehler an.

Konkret werde das Programm wie folgt aussehen: Im Grüner Baum werde es Rockmusik mit DJ G.A.S. aus Zürich geben; im Holzwurm erwarte die Besucher Hip Hop, Funk, Bass mit DJ Caspa aus Ravensburg und Funky Fellaz sowie DJ Brownsteen; im Speckbrettle werde es Oldies mit DJ Elle aus Albstadt geben und im Fässle Bad Taste sowie Muskk der achtziger und neunziger Jahre mit DJ Mc Luvin aus Tübingen.

Die City Bar biete Charts und House mit Phil House aus Ulm; im K 6, das eigens für den Abend wieder eröffnet werde gebe es Partymusik mit Schlagers, aufgelegt von DJ Kaufe aus Meßkirch; im Metropol werde Indie, Elektro, Dubstep und Mashup von DJ Run IniQ aus Tübingen aufgelegt. Radau und Rabatz Klub seien ebenso mit dabei umd im Viva gebe es Reggae-Dancehall mit Keep it Real Crew aus Stuttgart.

"Leider hat der Bären geschlossen", sagt Biehler. Positiv sei dagegen, dass dafür in diesem Jahr die Kneipe "Grüner Baum" teilnimmt. "Für eine Kleinstadt wie Meßkirch ist es schon was besonderes, dass sie soviel Kneipen hat", bekundet Biehler und setzt hinzu, dass das K 6 seines Wissens diesen Sommer neu eröffnen werde.

Einlass zu der Kneipennacht ist bei den Teilnehmern am Freitag, 26. Mai, um 20 Uhr, Beginn ist um 21 Uhr. Der Vorverkauf läuft in den beteiligten Lokalen.

Kartenverlosung

Der SÜDKURIER verlost zwei mal zwei Karten für die Kneipennacht in der Meßkircher Innenstadt. Das Mitmachen, um jeweils zwei Karten zu gewinnen, ist ganz einfach: Die Telefonnummer 0 13 79/37 05 00 27 anrufen, das Stichwort "DJ" sagen und den eigenen Namen sowie die Telefonnummer nennen. Der Anruf kostet 50 Cent aus dem Festnetz der Deutschen Telekom AG. Teilnahmeschluss ist am Freitag, 19. Mai, um 19 Uhr. Die Eintrittskarten können dann von den Gewinnern gegen Vorlage eines Personalausweises bei der Kneipennacht im K 6 abgeholt werden. Die Namen der Gewinner werden in der Tageszeitung veröffentlicht. Der SÜDKURIER wünscht allen Teilnehmern viel Glück! (mos)