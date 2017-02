Meßkirch Crystal Cabin Award: Nominierungen für Weigele Aerospace im Gründerzentrum

Die Freude war groß bei der Firma Dornier Technologie aus dem Bodenseekreis im Jahr 2013: Sie hatte einen Preis beim "Crystal Cabin Award" gewonnen – der weltweit höchsten Auszeichnung, die im stark wachsenden Marktsegment der Kabinen-Innenausstattung von Flugzeugen zu erlangen ist, wie der SÜDKURIER über die Firma im Jahr 2013 berichtete. In diesem Jahr ist es nun ein Meßkircher Unternehmen, das für einen Preis bei dem Wettbewerb nominiert worden ist. Genauer gesagt: für zwei Preise in zwei unterschiedlichen Wettbewerbeskategorien, wie Uwe Weigele, Inhaber von Weigele Aerospace mit Firmensitz im Meßkircher Gründungszentrum, gemeinsam mit seiner Ehefrau Shirley sichtlich mit Stolz erfüllt feststellt. Mit auf der Shortlist für den Award 2017 ist aus der Region auch noch die Universität in Reutlingen und Diehl Aerospace.

"Unsere Firma ist auf die Entwicklung und vor allem auf die Zulassung von elektronischen Baugruppen für die zivile, kommerzielle Luftfahrt spezialisiert", erläutert Weigele, der aus Pfullendorf stammt. "Die von uns entwickelten Produkte finden sie in Flugzeugen aller namhafter Hersteller wie Boeing, Airbus oder Gulfstream." Mit besonderem Stolz erfüllt es das Ehepaar, dass sich ihre Firma durch die Nominierungen gemeinsam mit Weltfirmen wie Airbus, Bombardier, Lufthansa Technik, Quantas oder United Airlines im selben Bewerberfeld befindet. Für einen Betrieb mit sechs Mitarbeitern sei das sehr beachtlich.

Im badischen Geniewinkel fühlten sie sich beide sehr wohl, stellen sie fest. Shirley Weigele schätzt die Arbeitsatmosphäre mit der nebenliegenden Schulturnhalle. Selbst Mutter zweier Kinder, werde sie durch die Geräusche der Schüler daran erinnert, dass sie mit ihrer Firma bessere und sicherere Produkte für die Welt von morgen entwickeln möchten, sagt sie. Und ihr Ehemann beschreibt seine Maxime so: Bevor etwas von der Firma nach draußen geht und als geprüft und für gut befunden wurde, stelle er sich jedes Mal die Frage, ob er seine Kinder in einem Flugzeug mitfliegen lassen würde, in dem sich das von ihm geprüfte Bauteil befindet, sagt der Unternehmer. Das Bauchgefühl entscheide. Denn in der Luftfahrt gebe es keine überflüssigen Regeln. "Jede Regel ist in der Luftfahrt mit Blut geschrieben worden", unterstreicht er.

Im Gründerzentrum befindet sich das Unternehmen seit nunmehr vier Jahren. Herausentwickelt hat es sich aus einem 1997 gegründeten Ingenieurbüro. Die Aufgaben sind vielfältig: "Wir begleiten Firmen im Herstellungsprozess", gibt Weigele ein Beispiel. Das umfasse die Dokumentation des gesamten Zulassungs-Prozesses sowie auch der Test in Laboren. Dazu gebe es Kooperationen mit Diehl in Überlingen und Marquardt in Rietheim-Weilheim. Die Begleitung gehe dabei solange, bis die Produkte von den zuständigen Behörden und von den Airlines akzeptiert werden. Seit Oktober vergangenen Jahres sei das Unternehmen zudem auch mit eigenen Produkten am Markt. Der Beschluss dazu, diesen Schritt zu gehen, sei bereits 2011 gefallen. "Wir haben viele Produkte für andere Firmen entwickelt", sagt Shirley Weigele. Da sei es irgendwann naheliegend gewesen, diesen Schritt zu vollziehen. Ein Produkt, das nun für den "Crystal Cabin Award" nominiert wurde, ist eine Steuerelektronik für Fluggastsitze. Ein universelles Netzteil, das über einen Adapter in den Flugzeugen unterschiedlicher Fluggesellschaften verwendet werden kann. Denn bis dato sei es so, dass es in unterschiedlichen Flugzeugen unterschiedliche Anschlussstellen gibt. Das 2016 zum Patent angemeldete Netzteil habe ein Gewicht von 600 Gramm. Uwe Weigele stellt zum Vergleich zwei ältere Modelle auf den Tisch, die dieselbe Aufgabe erfüllten: Das Gerät aus dem Jahr 2004 wog eineinhalb Kilogramm und das zweite Gerät aus dem Jahr 2010 wog immerhin noch ein Kilogramm. In der Welt des Fliegens, in der jedes Gramm zählt, da dadurch Kosten verursacht werden, liegen zwischen dem Gerät aus 2004 und dem Stück, mit dem die Firma nun nominiert wurde, Welten. Hergestellt werden soll das neue Produkt in Lizenz, die Verhandlungen dazu mit Interessenten in Deutschland, Frankreich und den USA liefen. Die zweite Innovation, mit der die Meßkircher Firma, die Welt des Fliegens bereichern möchte, nennt sich "Quahuay". Seinen Ursprung habe dieser Namen in der piktografischen Schrift der Inkas. Von dem Original etwas abgewandelt bedeute der Namen ausgesprochen so viel wie "Schaue regelmäßig nach deiner Tierherde", berichtet das Ehepaar schmunzelnd. Denn hinter Quahuay verberge sich ein Detektor, der einmal in etwa die Größe einer Zigarettenschachtel haben soll und der im Fluggastraum angebracht werden und dort die Umgebung regelmäßig nach Störstrahlung absuchen soll, die eine Gefahr für die Bordelektronik darstellen. Sicherheitstechnik für die Kabine, mit anderen Worten. Mit mehreren dieser Detektoren in einem Innenraum werde es möglich sein, ganz exakt zu bestimmen, woher die Störsignale kommen. "Es kann uns dann also sagen, dass die Störquelle beispielsweise auf Sitz 16 A ist und dass es sich dabei um ein Samsung Handy handelt", sagt Shirley Weigele. Vorstellbar wäre die Verwendung des Quahuay indes auch in Kliniken, Krankenhäuser oder in Forschungseinrichtungen.

Die Preise werden bei der in jedem Frühjahr in Hamburg stattfindenden Aircraft Interiors Expo vergeben, der weltweit größten Fachmesse dieser Art. Ausgezeichnet werden stets Firmen und deren Produkte, die sich durch besondere Innovationskraft hervortun. "Wir freuen uns für die Firma", stellt Bürgermeister Arne Zwick auf Anfrage fest und Wirtschaftsförderin Anna-Maria Merz schließt sich dem an. Mit Blick auf das Gründerzentrum an der Conradin Kreutzer-Straße stellt sie fest: "Wir bekommen viele Anfragen." Für Interessenten sei sie der Ansprechpartner, auch wenn das Gründerzentrum nicht im städtischen Besitz ist. Bei Interesse stelle sie Kontakt her.

Wie aber kommt es, dass ein Unternehmen wie Weigele Aerospace aus dem Bodenseekreis nach Meßkirch kam? "Die guten Schulen und die netten Leute sind Schuld", sagt Shirley Weigele, deren Kinder das Heidegger-Gymnasium besuchen. Und dann hat das Ehepaar noch eine Botschaft an die Adresse der großen Politik, die ihm am Herzen liegt: "Dass sich die Länder derzeit wieder mehr verschließen, halten wir für sehr bedenklich und für sehr schade", sagt der Firmeninhaber. Denn gehe man aufeinander zu und behandle sich respektvoll, dann gebe es keine Probleme. Er muss es wissen: Seine Frau stammt aus Südamerika und seine Angestellten kommen aus fünf Nationen.

Der Preis

Der Crystal Cabin Award wird jährlich in acht Kategorien verliehen. Diese sind: "Kabinenkonzepte, Kabinensysteme, elektronische Systeme, Grüne Kabine/Gesundheit/Sicherheit und Umwelt, Material und Komponenten, Passagier Comfort Hardware, Universität und visionäre Konzepte. Der Award wird seit nunmehr elf Jahren verliehen. 85 Titelaspiranten aus 21 Nationen seien in diesem Jahr in die Shortlist des Wettbewerbs gekommen, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter. In der Jury sitzen unter anderen Vertreter der Fluggesellschaften Singapore Airlines und British Airways. (mos)