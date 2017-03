Meßkirch Conrad Gröber und Ernst Bäckert: Die Unterstützer des Nazi-Regimes

Zwei Fälle sind mit Meßkirch verbunden und werden jetzt im Buch "NS-Belastete aus Südbaden" vorgestellt. Die beiden Autoren Wolfgang Proske und Helmut Weißhaupt haben im Meßkircher Schloss über die Gröber und Bäckert gesprochen.

Die beiden Autoren Wolfgang Proske und Helmut Weißhaupt haben im Turmzimmer des Meßkircher Schlosses ihre Recherche-Ergebnisse zum Band "NS-Belastete aus Südbaden" vorgestellt. Sie untersuchten die Beziehung zum Nationalsozialismus von zwei Personen, die direkt mit Meßkirch verbunden waren: von dem in Meßkirch geborenen Bischof Conrad Gröber (1872-1948) sowie von Ernst Bäckert (1899-1962), der zwei Jahre lang Bürgermeister in Meßkirch und bis 1945 Kreisleiter der NSDAP war. Den Vorträgen schloss sich eine angeregte Diskussion an.

Helmut Weißhaupt, Konrektor an der Conradin-Kreutzer-Schule in Meßkirch, stellte den Werdegang von Ernst Bäckert (1899-1962) vor. Bäckert wuchs mit dem Vater in Stetten a.k.M. auf und wurde dort 1917 im Alter von 18 Jahren Soldat. Bei den Landtagswahlen 1929 habe er sich erstmals für die NSDAP engagiert, wie Weißhaupt ausführte. Danach begann eine steile Karriere bis zum Kreisleiter der Partei für die Region Stockach und Überlingen, zu der Meßkirch gehörte. Bäckert habe oft eigennützig agiert und dafür gesorgt, dass politisch Andersdenkende verhaftet und in Konzentrationslager gekommen seien. Nach 1945 habe er zu den wenigen gehört, die verurteilt wurden, allerdings nur zu einer milden Strafe. Er sei als gebrochener, kranker Mensch gestorben, hätte sich aber nie von seinen Taten und Entscheidungen distanziert.

Einen weiteren Fall schilderte Wolfgang Proske. In dem Band "NS-Belastete aus Südbaden" der Reihe "Täter Helfer Trittbrettfahrer" werden 118 Fälle beschrieben, doch Bischof Conrad Gröber steche aus den anderen NS-Belasteten heraus. Er sei nicht direkt ein politisch Agierender gewesen. "Warum ist Gröber belastet, obwohl er in erster Linie Katholik war?", stellte der Herausgeber eine rhetorische Frage. Gröber habe sich restlos, mit einem ungebrochenen Enthusiasmus, hinter das nationalsozialistische System gestellt, was Proske anhand einiger Dokumente und Textstellen aus Gröbers "Handbuch der religiösen Gegenwartsfragen" belegte. Zeitgenossen hätten Gröber als Menschen mit einem vielfältigen Wissen, weithin interessiert und auf vielen Feldern bewandert beschrieben. Seine völkisch dominierte Grundhaltung, die er selbst als "deutschehrlich" bezeichnet habe, sowie der Treueeid im Reichskonkordat, der die Bischöfe an das Dritte Reich band, hätten seine Beziehung zum Nationalsozialismus geprägt.

Zeitzeuge ergänzt Ausführungen

Wolfgang Proske zählte einige Beispiele auf, die verdeutlichten, wie stark sich Conrad Gröber hinter das neue System gestellt habe. Er habe die Gleichschaltung der Katholiken mit den Nationalsozialisten unter anderem gefördert, indem er 1934 empfahl, "die katholische Jugend in die Hitlerjugend einzureihen". Gröbers 2008 aufgetauchter SS-Mitgliedsausweis dokumentiert, dass der Bischof 1934 mit 61 Jahren als förderndes Mitglied in die SS eintrat. Dies wünschte er auch zu bleiben, obwohl die Nazis die Geistlichen aus ihren Reihen entfernen wollten. Auch wenn Gröbers Verhalten im Kontext der Angst vor den Bolschewiken, den Erzfeinden der Deutschen, gestanden habe, wie Pfarrer Heinrich Heidegger als einziger Zeitzeuge im Publikum einwandte, so habe doch ein Bischof mit seinem Nimbus eine besondere Verantwortung und Vorbildcharakter, hielt Wolfgang Proske entgegen.

Der Herausgeber der Buch-Reihe entdeckte in den Archiven nicht nur Briefe, in denen Gröber den Polen-Krieg heroisierte, sondern auch Anzeigen von vier Frauen, denen sich Gröber unsittlich genähert habe. Die Jüdin Irene Fuchs, mit der er jahrelang ein Verhältnis gehabt habe, habe er wegen Lügen bei der Gestapo angezeigt. Die Folgen einer solchen Anzeige müssten dem Bischof bewusst gewesen sein, erläuterte Proske.

Obwohl Conrad Gröbers Loyalität zuerst der Kirche galt und er die Struktur der Kirche erhalten wollte, wie auch Heinrich Heidegger unterstrich, so war Gröber ein Unterstützer des nationalsozialistischen Systems. Nach seinen Ausführungen gab Wolfgang Proske zu bedenken, ob Gröber als Namensgeber für Straßen, Plätze oder öffentliche Einrichtung noch haltbar sei, ob er die Ehrenbürger-Würde besitze und ob man dies wolle. Armin Heim von der Museumsgesellschaft sagte, der Vortrag werde mit Sicherheit eine Gröber-Debatte in Meßkirch anregen.

Buchreihe

Die Buchreihe "Täter Helfer Trittbrettfahrer" ist auf zehn Bände angelegt, die regional gestaffelt sind. Sie sollendas Wissen über den Nationalsozialismus auf dem Gebiet des heutigen Baden-Württemberg und der ausgewählten angrenzenden Gegenden neu hinterfragen. Über hundert Autorinnen und Autoren bringen darin eine möglichst faktenbasierte, bewusst quellengestützte NS-Täterforschung voran. Ihnen ist es wichtig, "hart an der Sache, aber gleichzeitig kontextbezogen und entideologisiert nachzuforschen". Der neunte Band wird einen Beitrag zu Heidegger enthalten.

Die beiden Meßkircher Fälle sind in Band 6 zur Region Südbaden enthalten. Jeder Band kostet im Kugelberg Verlag 19,99 Euro. Weitere Informationen online unter www.ns-belastete.de