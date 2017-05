Meßkirch Caritasverband benennt Pflegeheim-Neubau nicht mehr nach Conrad Gröber

Aufgrund der aktuellen Diskussion um die Person von Dr. Conrad Gröber teilt der Caritasverband im Landkreis Sigmaringen als Träger des Altenpflegeheimes Conrad-Gröber-Haus mit, dass der geplante Pflegeheim-Naubau in Meßkirch nicht mehr nach dem früheren Erzbischof benannt werden soll.

In der Mitteilung heißt es: "Seit dem Jahr 1980 verantwortet unser Verband eine gute fachliche Betreuung und Pflege zum Wohle vieler Menschen in der Raumschaft Meßkirch, diese Arbeit wird von vielen Menschen mit dem Namen des Conrad-Gröber-Hauses verbunden.Da unsere Einrichtung aufgrund ihres Alters ab September 2019 nicht mehr den Anforderungen der Landesheimbauverordnung entspricht, wird unser Verband auf dem großen Grundstück neben dem alten Gebäude einen Neubau realisieren. Die Planungen laufen auf Hochtouren, so dass mit einer Fertigstellung unseres Vorhabens bis spätestens Ende 2019 gerechnet werden kann.In diesem Caritasaltenhilfezentrum in Meßkirch wird es dann aller Voraussicht nach auch andere Angebote der Caritas geben, wie beispielsweise ambulante Pflege (Sozialstation St. Heimerad), Tagespflege, stationärer Mittagstisch und weitere vielfältige Möglichkeiten der Begegnung. Mit der Fertigstellung des Neubaus endet dann die Ära des alten Conrad-Gröber-Hauses.

Nach vielfältigen Beratungen innerhalb unseres Verbandes, die schon vor der aktuellen Diskussion um Dr. Conrad Gröber begonnen haben, hat sich unser Verband dahingehend entschieden, nach der Realisierung unseres Caritasaltenhilfezentrums in Meßkirch dem Neubau nicht mehr den Namen „Conrad-Gröber-Haus“ zu geben. Bis zur Fertigstellung soll es aber bei unserem Altbau bei der bisherigen Namensgebung bleiben, da dieses Haus unter diesem Namen in der Öffentlichkeit, bei unseren Heimbewohnerinnen und Heimbewohnern und deren Angehörigen, bei Behörden und Kostenträgern sowie bei unseren kirchlichen Partnern bekannt und anerkannt ist.

Wir sind der Auffassung, dass unsere Entscheidung auch mit der aktuellen Diskussion um die Person von Dr. Conrad Gröber gut zu vereinbaren ist. Im Jahr 2019 endet die Geschichte des bisherigen Hauses und findet unter neuen Rahmenbedingungen und mit neuen Angeboten mit anderen kirchlichen Partnern eine Fortsetzung im neuen Gebäude.Wir denken, dass wir mit diesen Überlegungen und mit dieser Entscheidung der aktuellen Diskussion in Meßkirch, der Person von Dr. Conrad Gröber, aber auch insgesamt unserem künftigen Caritasaltenhilfezentrum in Meßkirch gerecht werden."