Meßkirch Campus Galli verzeichnet Besucherplus

Die Besucherzahlen auf dem Campus Galli sind in der laufenden Saison bisher leicht über Plan. Das war die Kernbotschaft des Vortrags von Hannes Napierala, Geschäftsführer der Klosterstadtbaustelle Campus Galli, am Dienstagabend im Gemeinderat.

Gegenüber 23 376 Besuchern im Vorjahr seien bis einschließlich des vergangenen Wochenendes bereits 33 339 Besucher gezählt worden. Passend dazu, liege der Umsatz über Plan für die laufende Saison. Als eine sehr erfreuliche Tendenz bezeichnete es Napierala zudem, dass die Zahl der Führung bereits jetzt höher sei als die Zahl der Führungen im Vorjahr. Dies deshalb, da die Führungen die einfachste Möglichkeit für die Besucher seien, viele Informationen über die Mittelalterbaustelle zu bekommen.

Und auch anderweitig hatte Napierala Erfolge zu vermelden. So sei es gelungen, in die von der Europäischen Union unterstützte "International Organisation of Archaeological Open-Air Museums and Experimental Archaeology" (Exarc) aufgenommen zu werden. Die Exarc ist ein Netzwerk archäologischer Freilichtmuseen, zu dem beispielsweise das Pfahlbautenmuseum in Unteruhldingen gehört. Die Mitglieder in diesem europaweiten Zusammenschluss haben sich unter anderem zu einer wissenschaftlich korrekten Darstellung und zu dokumentierten und wiederholbaren archäologischen Experimenten verpflichtet. In der Vergangenheit hatte Freie Wähler-Gemeinderat Thomas Nuding wiederholt danach gefragt, ob eine Aufnahme erfolgt sei. Die Aufnahme in den Zusammenschluss, hatte es so beispielsweise bei einem SÜDKURIER-Stammtisch gemeinsam mit den Freien Wählern geheißen, könne Fördergelder bringen und die Sponsorensuche erleichtern. Napierala nannte im Gemeinderat einen anderen Aspekt der Kooperation. Über die Exarc stehe er nun auch in ständigem Austausch mit anderen Projekten, wie beispielsweise Guedelon.

"Das ist sehr schön, wenn man von dem Wissensaustausch profitieren kann." Er sei ständig dran gewesen, dass der Campus Galli in diese Organisation mit aufgenommen wird, betonte der Geschäftsführer im Gemeinderat und habe in dem Zusammenhang beispielsweise auch einen Vortrag in den Niederlanden gehalten. Der Campus Galli sei nun eine der größeren Projekte, die in dem Zusammenschluss Mitglied sind.

Als einen weiteren Erfolg vermeldete der Klosterstadt-Geschäftsführer, dass ein Kooperationsvertrag mit dem Kompetenzzentrum Archäometrie an der Universität Tübingen in Vorbereitung sei, an dem die Wissenschaftler sehr interessiert seien. Zusammenfassend hielt er fest, dass die Aufmerksamkeit für das Tourismusprojekt wachse und machte dies auch am jüngsten Besuch von Tourismus-Minister Guido Wolf auf dem Campus Galli fest. Auf die Frage von Joachim Bach (Freie Wähler), ob die vorhandenen Mitarbeiter ausreichten, um den gestiegenen Besucherandrang zu bewältigen, stimmte Napierala zu, dass das ein Thema sei. In den kommenden Wochen müsse man sich Gedanken darüber machen, wie die Besucher zufriedengestellt werden könnten und auf Nachfrage von Nuding entgegnete Napierla, dass es bisher noch nicht gelungen sei, einen Großsponsor für das Projekt zu gewinnen.

Die Baustelle

Zum Baufortschritt selbst sagte Campus Galli-Geschäftsführer Hannes Napierala, dass man dieses Jahr erstmals die Phase der Baustelleneinrichtung hinter sich gelassen habe und sich so mit dem Bau von Elementen, wie sie im Klosterplan verzeichnet sind, befassen kann. So werde derzeit die Obstgartenmauer angelegt und der Gemüsegarten werde vorbereitet, in dem im kommenden Jahr mit dem Pflanzen begonnen werden soll. Dazu müsse der Zaun errichtet und die Beete vorbereitet werden. In der Holzkirche gehe es in dieser Saison darum, den Innenausbau voranzutreiben. Hier nannte Napierala die Chorschranken, den Altar sowie den Fußboden. (mos)