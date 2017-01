Meßkirch Camerata Europeana begrüßt das neue Jahr mit einem glanzvollen Konzert

Der Festsaal des Schlosses gibt dazu den passenden Rahmen ab, nicht nur, was Akustik und Ambiente angeht.

Ein wunderbares Neujahrskonzert mit der Camerata Europeana haben die Besucher im Festsaal des Meßkircher Schlosses erlebt. Mit ihrem exzellenten Spiel und dem reizvollen Progamm, zusammengestellt aus Stücken aus dem Barock und der Romantik, nahmen die zwölf Streicher unter der Leitung von Radoslaw Szulc die Zuhörer vollkommen für sich ein.

"Wie könnte das diesjährige Konzertjahr passender eröffnet werden, als mit einem Orchester, das den Namen Europas in sich trägt", begrüßte Bürgermeister-Stellvertreterin Insa Bix die Konzertbesucher, denn Europa sei ein anderes Wort für Versöhnung, Frieden und Freiheit. Das Orchester eröffnete den Abend mit dem Kanon D-Dur von Johann Pachelbel, der getragen und feierlich auf den musikalischen Genuss einstimmte. Dirigent Radoslaw Szulc führte die zwölf Streicher mit sensibler Hand und wusste die Feinheiten der Kompositionen herauszuarbeiten. Der Zuhörer spürte, dass die Musiker keine zufällige Gemeinschaft bilden, sondern alle miteinander befreundet sind. Aus ihrem Spiel sprach Freude an der Musik sowie am gemeinsamen Musizieren, was ein perfektes Ganzes ergab.

Das zweite Stück kündigte der charmante Dirigent als Weltneuheit an, denn die Sonate Nr. 6 in B-Dur hatte Antonio Vivaldi für Orgel und Cello komponiert. Bernhard Lörcher, Cellist des Ensembles, habe die Sonate für Cello und Streicher umgeschrieben, so dass die Camerata Europeana sie ihrem Publikum präsentieren könne. Reizvoll klangen die dominanten Cello-Sequenzen inmitten der Streicher. Als drittes Stück vor der Pause spielte das Streichorchester das bekannteste Konzert von Johann Sebastian Bach. "Das Doppelkonzert ist sein beliebtestes Werk. Das wollen wir ihnen nicht vorenthalten", erklärte der Dirigent schmunzelnd und griff als Solist selbst zur Violine zusammen mit Violinist Wilken Rank. Temporeich und mit Verve spielten sie den ersten Satz, leicht und schwungvoll. Genussvoll und mit höchster Präzision erklangen die leisen, sanften Passagen.

Nach der Pause ging es mit den Romantikern weiter. Das "Crisantemi" von Giacomi Puccini verband liebliche Zartheit mit unheilkündender Dramatik. Von Edward Elgar präsentierte das Ensemble die Serenade für Streichorchester, das ein kleines Meisterstück, ein Juwel, sei, wie Radoslaw Szulc beschrieb. Elgar sei der Vater der englischen Musik, der sie hoffähig gemacht habe. Er werde zu Unrecht nicht hoch genug geschätzt. Als beeindruckenden Beweis hierfür ließen die Streicher die Serenade erklingen. Voller Leidenschaft und Empfindsamkeit spielten die Musiker als letztes Stück die Suite im alten Stil "Aus Holbergs Zeit" von Edvard Grieg, das die Zuhörer begeisterte. Als Zugabe ließ die Camerata Europeana "Air" von Johann Sebastian Bach erklingen. Die Zuhörer waren hingerissen.

"Wir sind alle in die Musik verliebt"

Der Cellist Bernhard Lörcher, Mitglied bei den Stuttgarter Philharmonikern, ist seit zehn Jahren ebenfalls Mitglied in der Camerata Europeana und seit acht Jahren zusätzlich für die Organisation und das Management zuständig.

Herr Lörcher, Sie bezeichnen sich als europäisches Orchester. Aus welchen Ländern kommen die Musiker?

Die Musiker, die in Meßkirch spielten, kommen aus Deutschland, Weißrussland, Bulgarien, Kanada, Ukraine, Polen, Frankreich und Rumänien.

Ist es da nicht schwierig, zu Proben und Konzerten zusammenzufinden?

Momentan leben die meisten im Bereich von Stuttgart, insofern ist dies nicht schwierig. Da wir alle miteinander befreundet sind, sind wir auch gut vernetzt. Es ist lediglich notwendig, Rücksicht auf die Engagements der Einzelnen zu nehmen, da der Kern aus Musikern der Stuttgarter Berufsorchester sowie aus renommierten freischaffenden Musikern vornehmlich aus dem baden-württembergischen Raum besteht.

Wie viele Konzerte geben Sie pro Jahr?

Wir geben ungefähr zehn Konzerte pro Jahr. Dabei treten wir in unterschiedlichsten Zusammensetzungen auf. Von Duetten bis zu Tschaikowskis Sinfonie war schon sehr vieles in unseren Programmen, aus allen Epochen. Das Herzstück ist aber das Streichorchester, normalerweise in einer Größe von 25 Musikern. In Meßkirch traten wir aus Platzgründen mit 13 auf.

Das bedeutet, dass Sie nicht nur die großen Bühnen suchen?

Die Größe der Bühne spielt für uns keine Rolle. Wir sind alle sehr in unseren Beruf, die Musik, verliebt. Bei der Auswahl des Veranstaltungsortes achten wir auf eine tolle Akustik, einen schönen Saal und ein nettes Publikum. Und das hatten wir alles in Meßkirch.