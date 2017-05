Meßkirch Bus-Netz soll dichter werden

Die SPD Meßkirch hatte eine Veranstaltung zum Nahverkehr in der Region organisiert. Fachbereichsleiter Max Stöhr aus dem Landratsamt stellte das bestehende Angebot und Pläne für weitere Anbindungen vor.

Meßkirch – Was unterscheidet Weihwang von Meßkirch? Diese Frage stellte der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Meßkirch, Rüdiger Hillenbrand, bei der Infoveranstaltung "Meßkirch ohne Regiobus – was nun?" am Donnerstag im Café Brecht. "Die bessere Busverbindung!", wusste Gemeinderat Erich Bauer die Antwort. Knapp 20 Zuhörer waren zur Infoveranstaltung des SPD-Ortsvereins mit Max Stöhr gekommen, Fachbereichsleiter Kommunales und Nahverkehr beim Landratsamt. Er sprach über den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in der Raumschaft Meßkirch. Stöhr räumte ein, dass der Standard des ÖPNV-Angebots im Raum Meßkirch nicht erfüllt sei.

Er ging auf die Einführung der Regiobus-Linie 500 im März 2016 ein, die im Stundentakt zwischen Sigmaringen und Überlingen pendelt. Die Vorteile kommen auch Meßkirch zugute. Auf der Linie 102 Sigmaringen-Meßkirch-Wald-Pfullendorf bestehe seit September die Möglichkeit, die in Pfullendorf verkehrenden Regiobusse zu erreichen. Obwohl der Regiobus im ersten Jahr rund 330 000 Fahrgäste verzeichnete, sei er ein Zuschussbetrieb, sagte Stöhr. Bereits beim Beschluss des Regiobusses habe der Meßkircher Bürgermeister Arne Zwick moniert: "Was ist mit Meßkirch? Wir werden abgehängt." Zwick habe recht gehabt. "Es kommen aus den Teilorten alle in die Stadt, nur nicht zu attraktiven Zeiten, und in durch Schülerverkehr gut gefüllten Bussen."

Stöhr stellte fest, dass das Rufbusangebot "Sig-Bus" in Meßkirch noch unbekannt ist. Seit September gibt es die Möglichkeit, außerhalb der Fahrzeiten, vor allem an Sonn- und Feiertagen, einen Rufbus anzufordern. Er muss mindestens eine Stunde vor Fahrzeit angemeldet werden. Es fallen keine zusätzlichen Kosten an, das Naldoticket wird anerkannt.

Auch die Anbindung von Campus Galli war ein Thema. "Der Großteil der Besucher kommt mit dem Auto oder Bus", antwortete Stöhr. Dennoch werde dort ein direkter Halt auf dem Parkplatz am Wochenende angeboten. Von Montag bis Freitag wird stündlich die Haltestelle Eulenbrunnen in Rohrdorf angefahren. Der Förderverein Campus Galli will einen Fußweg gestalten, damit die Mittelalterbaustelle von dort aus in zehn Minuten zu Fuß erreichbar ist.

Auf großes Interesse stieß ein geplanter Naturpark-Bus, der von Beuron über Hausen im Tal, Leibertingen, die Burg Wildenstein, Kreenheinstetten, Campus Galli und Meßkirch Touristen vom Donautal "nach oben bringen soll". Ein Radtransport sei selbstverständlich. Dieser Naturpark-Bus stehe aber im Moment noch auf dem Papier, dämpfte Stöhr die Vorfreude. Es laufen Gespräche mit den drei Kommunen und eventuellen Sponsoren. "Unser Ziel ist, auch hier in der Raumschaft neben der Schülerbeförderung mehr Angebote für die Allgemeinheit zu bieten", unterstrich der Fachbereichsleiter. Der Naturpark-Bus koste 17 000 Euro pro Jahr.

SPD-Gemeinderätin Martina Mülherr fragte nach, ob das Angebot des Freizeitbusses reaktiviert werden könne. "Die Zustiege in Meßkirch waren nicht so überragend", wandte Stöhr ein. Anstöße dazu müssten aus dem Ort kommen. Nur wenn der Bedarf da sei, werde ein Angebot gemacht. Gerhard Fecht, Seniorchef des Busunternehmens Fecht, hielt dagegen: "Man muss zuerst ein Angebot schaffen, dann hat man Leute." Helmut Weishaupt, Konrektor der Conradin-Kreutzer-Schule, erklärte, es gebe immer wieder Anfragen von "Gemeinschaftsschul-Flüchtlingen" aus Zoznegg und Mühlingen und Schülern aus Neuhausen. Doch die fehlende Verkehrsanbindung verhindere den Schulbesuch. Auch Betriebe aus Tuttlingen hätten Interesse an Meßkircher Schülern. Man sei mit dem Landkreis Tuttlingen im Gespräch, versicherte Stöhr.

Verbesserungen im ÖPNV

Alle Verbindungen im Internet: www.efa-bw.de und www.db.de

Auf der Linie 102 Sigmaringen-Meßkirch-Wald-Pfullendorf können seit September die in Pfullendorf verkehrenden Regiobusse erreicht werden.

Mit dem Fahrplanwechsel auf 2017 ist von 6 bis 18 Uhr eine fast stündliche Anbindung der Linie 102 aus und nach Sigmaringen möglich. Außerdem werden mehrere Fahrtenpaare an Samstagen, Sonn- und Feiertagen von 7 oder 9 bis 19 Uhr angeboten.

Der Campus Galli ist am Wochenende direkt, Montag bis Freitag stündlich via Eulenbrunnen in Rohrdorf angebunden.