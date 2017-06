Meßkirch Bundestagskandidat Erwin Feucht kommt zu Besuch

Nachdem SPD-Kandidatin Stella Kirgiane-Efremidou für die kommenden Bundestagswahl dem Meßkircher Rathauschef bereits einen Besuch abstattet hatte war es nun an Erwin Feucht, Kandidat der Partei Bündnis 90/Die Grünen, die Heideggerstadt und deren Oberhaupt zu besuchen.

"Es ging darum, welche Bundesthemen die Kommunen haben. Breitband, Bauleitplanungsrecht, sozialer Wohnungsbau, öffentlicher Nahverkehr und Elektromobilität waren da die Themen", sagt Bürgermeister Arne Zwick. "Klassische grüne Themen", fasst er zusammen. Und: "Es war ein guter Austausch."

Erwin Feucht berichtet über das zweistündige Gespräch mit Bürgermeister Zwick, dass es weiter um das interkommunale Gewerbegebiet, Baulückenerschließung, die Trinkwasserbelastung durch Nitrat, Kanalsanierungen, die Integration von Flüchtlingen, Nah- und Fernwärme sowie um die Forstwirtschaft gegangen sei. Beeindruckt habe ihn das offene, zum Teil kontroverse Gespräch mit Bürgermeister Arne Zwick. "Dieser Bürgermeister hat Visionen und arbeitet im Team mit dem ökologisch denkenden Bauamtsleiter Thomas Kölschbach", fasst Feucht die Eindrücke von seinem Besuch im Meßkircher Rathaus zusammen.

Der zweite Termin in Meßkirch brachte den Grünen-Bundestagskandidaten dann zu den Aktiven der Hospizbewegung Meßkirch. Feucht besuchte deren Leiterin Karin Fischer. "Hier engagieren sich in einer Gemeinschaft acht ehrenamtliche Frauen, die eine Begleitung von schwerstkranken Sterbenden mit ihren Angehörigen anbieten", beschreibt Feucht die Erkenntnisse, die er bei dem Treffen gewann. Die Hospizbewegung arbeite seit 1998 unentgeltlich sowie unabhängig von der Konfession in der Stadt zusammen. Alle Ehrenamtlichen seien ausgebildet und vorbereitet und würden von Fachkräften durch Supervision begleitet. Dabei brächten die Frau der Hospizbewegung in Meßkirch vor allem das Wichtigste mit, das es in solchen Situationen braucht und das sei "viel Zeit", sagt Feucht und er zollt der Leiterin des Projekts seinen Respekt: "Eine beeindruckende Frau."

Zum Tagesabschluss besuchte Feucht schließlich noch den Friedwald bei Heudorf. Dort wurde er von dem Regionalbetreuer der Friedwald GmbH, Bruno Zöld, und dem zuständigen Förster, Wolfgang Hafner, empfangen. Bislang fanden 244 Beisetzungen auf dem Gelände statt, wurde der Bundestagskandidat informiert. Fünf Hektar seien dafür erschlossen und weitere 54 Hektar stünden langfristig zur Verfügung. "Ein wirklich spiritueller Ort, der mich nach dem langen Tag wieder entspannen ließ", resümierte Feucht.

Zwick bescheinigt dem Kandidaten ein großes Engagement. Feucht habe auch schon mit vielen Menschen aus dem Wirtschaftsleben in der Region gesprochen. Was die anderen Kandidaten für die Bundestagswahl im kommenden September betrifft sei schon klar, dass Thomas Bareiß im Rahmen seiner jährlichen Sommertour im nächsten Monat nach Meßkirch kommen wird, kündigt der Bürgermeister an. Von den anderen Kandidaten habe er noch nichts gehört und wisse daher nicht, ob weitere Besuche geplant sind.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Bareiß werde am Dienstag, 18. Juli, in der Zimmernstadt erwartet. Auf dem Programm stünde dann ein Besuch bei der Firma Alber in Rengetsweiler, bei dem es um das Thema Nahwärme gehen soll. Außerdem sei für den Tag vorgesehen, zusammen mit dem Bundespolitiker der Seniorenwohnanlage des Meßkircher Spitalfonds einen Besuch abzustatten, wo derzeit die Planungen laufen, das alte Gebäude umzubauen. Die damit verbundenen Auflagen und Gesetze sollten bei dem Treffen ebenfalls thematisiert werden, kündigt Bürgermeister Zwick an.

Zur Person

Erwin Feucht , Jahrgang 1959, besitzt das grüne Parteibuch seit 1980. Der Konditormeister war von 1986 bis 2010 selbstständiger Gastronom und ist heute Mitarbeiter beim Hofgut Domäne in Hechingen. Der zweifache Vater gehört mit Unterbrechungen seit über 20 Jahren dem Balinger Stadtrat an. Er ist Mitglied im Kreisvorstand der Grünen und aktiv im Arbeitskreis Asyl.