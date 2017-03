Meßkirch Bürgermeister verweist auf Chancen für Innenstadt durch Verkehrsentwicklung

Mit Enttäuschung reagiert die Stadtverwaltung auf die Kritik der beiden Vorsitzenden der Gewerbe- und Handelsvereinigung (GHV) an den Plänen für eine geänderte Verkehrsführung in der Innenstadt und an einer Umordnung der derzeitigen Parksituation.

"Was für Chancen hinter dem Konzept stehen, wird nicht verstanden", betont Bürgermeister Arne Zwick in einem Pressegespräch, zu dem er gemeinsam mit Wirtschaftsförderin Anna-Maria Merz einlud.

Wie berichtet, hatten sich Heimo Sauter und Michal Karl gegen eine Veränderung des Status quo ausgesprochen. Zwick hält dem dagegen: Durch ein Einbahnstraßen-System in der Innenstadt werde der Verkehrsraum größer und so könnten dort dann vernünftige Anwohnerparkplätze geschaffen werden. Zudem werde der Verkehr flüssiger und ein super Ansatz sei auch das Nachtfahrverbot in der Innenstadt. So werde die Innenstadt aufgewertet und mehr Wohnqualität geschaffen. Das sei das Ziel und dadurch werde auch mehr Leben in diesen Bereich gebracht, wovon dann auch die Innenstadthändler profitieren könnten. "Der Saumarkt ist nicht das zentrale Schlüsselelement. Der muss nicht jetzt angepackt werden. Wenn alles andere umgesetzt wird, ist es mir auch recht. Es geht um viel mehr", sagt der Bürgermeister. Gleichwohl kann er das Argument nicht nachvollziehen, dass es direkt vor den Geschäften einen Parkplatz geben muss. "Die Einzelhändler sollten ihre Vorteile in der Beratung ausspielen", betont er. Er wehrt sich auch gegen den Vorwurf, der geplante Parkplatz zwischen Museums- und Grabenbachstraße würde ein Rangierparkplatz werden, der von den Kunden nicht angenommen wird. Das sei Unfug, zumal noch kein Plan öffentlich gemacht wurde. Vorgesehen sei, dass auf dem Gelände 25 öffentliche Parkplätze entstehen, es eine einheitliche Parkdauer gibt und das Gelände über drei Zu- und eine Abfahrt befahren werden kann. Von 18 bis 6 Uhr sollten die Flächen als Anwohnerstellplätze reserviert sein.

"Es ist schade, dass nur in Problemen gedacht wird", stellen Zwick fest und Merz verweist darauf, dass es unter anderem eine Gesprächsrunde mit Innenstadt-Gastronomen zur Verkehrsentwicklung gab, nach deren Meinung der Verkehr noch mehr reduziert werden könnte. Zwick kritisiert, dass Sauter und Karl nur ihre eigenen Geschäftsinteressen im Blick haben. Die Bürgerworkshops im Schloss hätten nur die jeweiligen Planungsstände gezeigt. Und warum, fährt Zwick fest, sollte, wenn sich ein Detail wie die vorgeschlagene Verkehrsführung in der Fuchsgasse und der Wallstraße als ungeeignet erweist, gleich der ganze Plan kritisiert werden? "Alle Einwände aus den Workshops oder diejenigen von Anrufern werden aufgenommen und geprüft", betont Merz. Zudem werde es vor einer endgültigen Neuordnung eine Probephase geben, in der immer noch nachgesteuert werden kann.

"Wir sind für die gesamte Stadt und nicht für Einzelne zuständig", stellt Zwick fest. Eine Entwicklung, wie auf dem Bahnareal, finde sich in keiner Stadt der Größe Meßkirchs auch nur annähernd. Dies sei eine positive Entwicklung, wie sie von den Bürgern nachgefragt werde und die sich der Handel zunutze machen sollte.

"Diskussion soll erst richtig beginnen"

Im Gemeinderat geht es auch um das Thema Innenstadt und Bürgermeister Arne Zwick erläutert die Bedeutung des Stadtsanierungsprogramms: