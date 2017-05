Meßkirch Bürgermeister spricht Security-Personal für Kneipennacht an

Bürgermeister spricht Security-Personal für Kneipennacht an

Über die Zerstörungen im öffentlichen Raum anlässlich der Kneipennacht am Wochenende beschwerte sich Hermann Brecht bei der Bürgerfragestunde der Gemeinderatssitzung am Dienstag.

Ein Anruf bei der Polizei habe nicht dazu geführt, dass die Beamten vor Ort kamen. Bürgermeister Arne Zwick entgegnete, dass es leider ein bekanntes Thema sei, dass die Polizei nachts keine Präsenz in der Stadt zeigen kann. Der Raubbau an der Sicherheitsstruktur im Land mache sich darin bemerkbar. Zwick sagte zu, mit dem Veranstalter über ein Sicherheitskonzept für künftige Kneipennächte zu sprechen. So sei der Einsatz von Security-Personal auf Kosten des Veranstalters eine denkbare Lösung.