Meßkirch Bürgermeister geht in Gemeinderat auf Schließung der Bären-Schenke ein

Die Schließung der Bärenschenke in der Hauptstraße habe unlängst sofort vollzogen werden müssen, da Gefahr im Verzug war. Das sagte Bürgermeister Arne Zwick in der jüngsten Gemeinderatssitzung im Rückblick auf die Schließung und Absperrung des Gebäudes am 21. April.

Der Bürgermeister listete die Entwicklung bis zur Schließung der Gaststätte in der Ratssitzung detailliert auf. So habe die Stadtverwaltung am Mittwoch, 19. April, um 11.59 Uhr das in Auftrag gegebenen Beweissicherungs-Gutachten für den geplanten Abriss des Gebäudes Hauptstraße 17 erhalten. Um 13.04 Uhr sei das Gutachten an ihn gegangen und dann sei schnell klar geworden, dass gehandelt werden muss, sagte der Bürgermeister. So sei Franz Kunanz, der Eigentümer des Gebäudes, für Freitag, 21. April, ins Rathaus eingeladen worden, nachdem ihm sein Terminplan ein Treffen am Donnerstag nicht zugelassen habe, sagte Zwick. Bei der Gelegenheit sei Kunanz eine Kopie des Gutachtens ausgehändigt worden. Das sei gegen 10 Uhr gewesen. Er habe Kunanz ein schönes Wochenende gewünscht und ihn darauf hingewiesen, dass sich spätestens in der Folgewoche etwas tun würde in Bezug auf das Bären-Gebäude. Um 10.30 Uhr sei das Gutachten an das Landratsamt gemailt worden und gleichzeitig habe er dem Zuständigen in der Behörde telefonisch erläutert, was es damit auf sich hat, fuhr Zwick fort. Kurz vor 11 Uhr sei dann bereits jemand vom Landratsamt vor Ort in der Hauptstraße gewesen und es sei zur Schließung der Bärenschenke gekommen. Dies sei eine völlig normale Reaktion des Landratsamts gewesen, da in dem Gutachten von Lebensgefahr die Rede sei und, dass das Gebäude ohne Vorwarnung zusammenbrechen könne. Es gelte das Prinzip "Die, die wissen, haften." In der Zeit von Mittwoch auf Freitag habe die Stadt dieses Risiko getragen, denn ihm sei es wichtig gewesen, zuerst mit dem Gebäude-Eigentümer zu sprechen, mit dem es bislang eine gute Zusammenarbeit gegeben habe, sagte Zwick weiter.

Mit Blick auf seine Aussage gegenüber dem SÜDKURIER "Wir haben kein Interesse daran, ob der Bären geschlossen hat oder ob er offen ist", hielt Zwick in der Gemeinderatssitzung nochmals fest, dass es der Stadt allein um den Abriss des Gebäudes Hauptstraße 17 geht. "Ich weiß, wie wichtig der Bären für uns ist", unterstrich der Bürgermeister und schloss an: "Wir haben da ohne Hintergedanken gearbeitet." Und: "Was soll die Stadt für ein Interesse daran haben, dass es eine Wirtschaft nicht mehr gibt. Das ist mir nicht klar." Zwick stellte fest, es sei nicht das Problem der Stadt, wenn Gebäude nicht unterhalten würden. Und auch ein weiteres Gutachten werde, sofern es denn in Auftrag gegeben wird, keine Überraschung bringen, zeigte er sich überzeugt. Hintergrund dessen war, dass Kunanz sich gegenüber dem SÜDKURIER dahingehend geäußert hatte, die Stadt habe ein Interesse, mit ihrem Gutachten den Wert des Bären-Gebäudes zu drücken. Kunanz wollte ein Gegengutachten in Auftrag geben.

Lebensgefahr

In dem Gutachten heißt es: "Ein Betreten und somit eine Nutzung des Gebäudes wird nicht empfohlen, da es nicht ausgeschlossen werden kann, dass Dach- oder Deckenteile aus dem Obergeschoss, aufgrund des Feuchtigkeitszutritts, versagen. Da dieses Versagen nicht beobachtet werden kann, ist es ohne Vorankündigung. Es besteht so keine Fluchtmöglichkeit aus dem Erdgeschoss und somit Lebensgefahr.