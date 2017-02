Meßkirch Bürgerball sorgt für große Begeisterung

Ringgenbacher Narren sind zum aktuellen Fastnetsmotto als Piraten verkleidet. Witzige Sketche vor vollem Haus im Gemeindesaal.

Meßkirch-Ringgenbach – Ganz im Sinne ihrer Aufstellung als Piraten, die in Ringgenbach beim Narren-Kultur und Sportverein (NKSV) über die Fastnachtstage dominieren und sich bei den Umzügen zeigen werden, war der Bürgerball in der kleinen Ortsteilgemeinde angelegt. Rauschwaden zogen durch den voll besetzten Gemeindesaal, als sich der Vorhang öffnete und im Halbdunkel der Piratentanz über die Bühne ging. Oberpirat Michael Walz im wallenden Mantel erklärte in gereimter Form, dass in der fünften Jahreszeit die Piraten am Ringgenbach sein werden und bestätigten dies mit dem Ruf "Bach-Piraten".

Eingestimmt wurde der Bürgerball mit Schunkelliedern. Und besser als Beppo (Josef Veeser) kann es keiner, so die Ansicht von Tobias Waldenspuhl, denn der Beppo ist zum 21. Mal der Pausenfüller, was ihm in witziger Art vorzüglich gelang. Dass in Ringgenbach die Feuerwehr einen guten Ausbilldung genießt, zeigte das Bauwagenteam. Hier wurde Giovanni aus Italien aufgenommen und ihm die Grundkenntnisse vermittelt, die er bei der Rettung von Davina mit viel Amore zum Missfallen seiner Kollegen etwas übertrieben hat. Das Trio der Selbsthilfegruppe brachte im gesanglichen Vortrag das Thema Pupertät näher und stellte fest, dass bei den Kindern heutzutage alles zu spät ist. Das Örtliche brachte so manches Insiderwissen zum Vorschein. So manches Missgeschick unterlief Stefan Strigel bei der neuen Technik mit der App, die er in allen Bereichen anwenden wollte. Aber auch der Bimbo aus Leitishofen offenbarte hierbei große Probleme. Einzig beim Frauentreff klappte es mit der App vorzüglich, die Judith Bialk aus Langweile, da sich nicht mehr Vorsitzende ist, einführte.

Christoph Hehle, Thomas Scheck und die Biene (Stefan Strigel) zeigten bei ihrer Probenarbeit einen lustigen Sketch. Ein besonderes Einkauferlebnis hatte Uschi Keller, die per Rollator in der Kreisstadt war. Alle fünf Jahre gehe sie zum Zahnarzt und ausgerechnet dann haben alle geschlossen. Dafür landete sie im Tattoostudio – bei einem "hässlichen Mann".

Mit dem Frauentanz gab es eine gut gelungene und unter Schwarzlicht besonders effektvolle Premiere. Auch der Männertanz mit vier bauchigen Engeln war ein Höhepunkt, bevor sich beim großen Finale alle Akteure unter viel Beifall auf der Bühne versammelten und das Ringgenbachlied, "Wir lieben den Ringgenbach, er ist für uns das Herz der Welt" sangen.

Bürgerball

Akteure: Piratentanz: Anna Strigel, Patricia Droxner, Leonie Droxner und Maritta Droxner. Begrüßung: Michael Walz. Programmführung: Josef Veeser. Bauwagenteam: Christoph Hehle, Thomas Scheck, Davina Droxner, Stefan Strigel, Marco Strigel. Pupertät-Lied: Judith Bialk, Thomas Bialk, Simone Walz. Das Örtliche: Michael Walz, Tobias Waldenspuhl. Generalprobe: Christoph Hehle, Thomas Scheck, Stefan Strigel. Haltestelle: Uschi Keller. Frauentanz: Sandra Schlegel, Anna Strigel, Davina Droxne, Sandra Veeser, Leonie Droxner, Rebecca Strigel. Männertanz: Michael Walz, Tobias Waldenspuhl, Anton Scherer und Michael Glöckler. (km)