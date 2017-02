Meßkirch Bürgerball in Rohrdorf: Tanzende Frösche verzaubern das Publikum

Rohrdorfer-Vereine rücken beim Bürgerball die Wahrheit der Märchenwelt ins rechte Licht.

Bevor der närrische Spektakel beim Bürgerball in der Benzenburghalle seinen Höhepunkt erreichte, zieht die große Tombola mit dem Narrenbaum als Hauptpreis alle Aufmerksamkeit auf sich. Das Motto in diesem Jahr ist "Rohrdorfer Märchenwald" wie es auf der Bühne angekündigt wurde, oblag an diesem Abend den Verantwortlichen der Rohrdorfer-Vereine, die sich, wie Zunftmeister Bernd Schlegel hervorhob, sehr für das Fastnachtsgeschehen engagierten.

Nicht zu beneiden waren die Musiker, die ein ganzes Repertoire an Schunkel- und Stimmungslieder zu spielen hatten. Die Märchenstunde begann die Landjugend mit dem Märchen über den Froschkönig der Gebrüder Grimm. Tänzerisch wurde die Begebenheit mit den Fröschen und der Königstochter vorgestellt, die den goldenen Ball in den Froschteich fallen ließ. Nach dem eleganten Tanz verlangte das Publikum eine Zugabe mit dem Grafenpaar. Sehr leidenschaftlich und mit viel Gefühl ging es bei "Schneewittchen und den sieben Zwergen" zu. Jeder der Zwerge wollte Schneewittchen wachküssen, doch kaum erschien der edle Königssohn und alle hatten das Nachsehen. So spielt halt das Leben, meinte Rudolf Schafheutle, der den nicht ganz wahren Textbeitrag, der von seinen Musikern gespielt wurde, in Erinnerung brachte.

Die Turnerfrauen waren mit ihrer Tanzeinlage ganz in ihrem Element. Der verzauberte Hexentanz mit dem langen Besen gehörte zu den Höhepunkten des Abends. Die Feuerwehr zeigte das Dorfgeschehen als Schattentanz, bei der sich die Wehrmänner in lustiger Art selbst auf den Arm nahmen, was sehr gut beim Publikum ankam. Die Landsknechte hatten bei ihrer Tanzeinlage "Schneewittchen" acht Zwerge auf der Bühne, der Achte passte wohl nicht dazu. Doch die Freude über seine Einlage kam umso besser an. Die wahre Geschichte vom Rotkäppchen – dargestellt von der Elferratriege – hatte einen sehr abweichenden und hintergründigen Sinn. Die etwas andere Version des Märchens quittierte das Publikum mit viel Beifall.