Meßkirch Bürgerball in Menningen: Bühnen-Akteure zeigen gute Manieren

Beim Bürgerball amüsiert Klaus Binder als Boxermischling Jacky im Sketch "Dinner for One" das Publikum

Einiges zu hören habe es aus der Bütt beim Bürgerball. Christine Ehrhardt als Straßenwart, beschäftigte das Problem mit den vielen Sperrungen und Umleitungen, sowie den neuen Schilderwald . Dort habe nur der Ortsvorsteher das alleinige Recht fürs Fotografieren und die Schlüsselgewalt für den Gemeindesaal.

Beim folgenden Sketch staunte selbst das Narrenelternpaar aus Meßkirch und Bürgermeister Arne Zwick, nicht schlecht, wie im Dorf die Tiere gut erzogen sind. Denn mit "Dinner for One" war es der Mischlingshund Jacky von Klaus Binder, der auf der Bühne am weiß eingedeckten Tisch in sitzender Haltung sein Menü einnahm, das ihm von Marina Grüninger unter tosendem Beifall serviert wurde. Einen originellen Werkstatt-Tanz führten anschließend die Musik-Mädels vor. Die unmöglichen Erfahrungen aus einer Spanienreise gab Rosel Molz zum Besten. Lustig ging es wieder zu beim Tanz der grünen Laubfrösche mit "Muki Quak Quak". Tobias Schatz, als Treiber im Wald, teilte so manches Insiderwissen über "Umtreiben, Rumtreiben und Übertreiben" im Ort mit. Unter viel Beifall wurden es aufgenommen, denn die betroffen Personen saßen selbst im Saal.

Wenn zwei vom Land, wie die Geschwister Marina und Silvia Grüninger, an den südlichen Strand reisen, konnte man in dem lustigen Sketch feststellen, dass da die Ansichten doch sehr verschieden sind. Beim lustigen Ratespiel "Dingsda", waren die Leitishofer gegenüber Menningen eine Idee schneller und siegten mit 5:1 Punkten. Mit "den glorreichen Sieben", zeigten die KLJB-ler eine eigenwillige Tanz- und Rhythmik- Vorführung, die von den Themen Arbeit bis zum Sport Alles zu bieten hatte. Die ansonsten bekannte Ranzengarde zeigten sich als akrobatische Seeräuber und wurden nach einer Zugabe von Oliver Muffler als Ansager und den Ballbesuchern mit viel Beifall verabschiedet. Die Musiker der Musikkapelle hatten auch an diesem Abend wieder ihren Höhepunkt, denn unter "Dirigent 2.0" wurden sie per Mausklick ferngesteuert, wie Christine Erhardt erklärte.