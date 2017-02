Meßkirch Bürgerball: Langenharter hart am Wind

Beste Fasnetsstimmung beim Bürgerball in Langenhart: Drei-Stunden-Programm mit vielen Lachern.

Meßkirch – Wie die Kirche zum Dorf, gehört in Langenhart der Bürgerball am Sonntagabend zum festen Ritus der Fasnet. Einträchtig bunt kostümiert saßen die Dorfbewohner, verstärkt durch weitere Narren aus anderen Stadtteilen und Umlandgemeinden, dicht an dicht gedrängt in der Halle am Ulmenweg. Fasnetsstimmung war von Anfang an da, jetzt mussten die Programmakteure nur noch liefern. Und sie lieferten – ein Drei-Stunden-Programm mit eingebauter Lach- und für manchen auch mit eingebauter Schämgarantie.

So zum Beispiel die Ortsvorsteherin Elvira Reichert. Die Elvira ist offenbar sparsam und hat einigen Narren überaltertes Bier untergeschoben, das entsprechend geschmeckt habe. Immerhin wurde Lobendes über ihren Gatten gesagt. Der arbeitet nämlich bei Geberit in Pfullendorf und konstruiert die modernsten Kloanlagen. Stefan Marquardt gab einen anschaulichen Bericht über seine ersten Erfahrungen bei der Benutzung eines solchen Luxusklos.

Den Narren gefällt das langsame Bautempo in Meßkirch nicht. Der Ledigenverein fragte in Person des Piratenkapitäns Boris Bücheler deshalb ganz unverblümt, was wohl eher fertig werde – die Aussegnungshalle in Langenhart oder der Berliner Großflughafen. Die Kommunalpolitik zog sich wie ein roter Faden durch das Abendprogramm. Die Urheber der Entscheidungen im fernen Meßkircher Rathaus machen es den Narren auf dem flachen Land aber auch zu einfach. Hauptamtsleiter Matthias Henle hat es sich durch seine komplizierte Ausdrucksweise mit den Langenhartern verdorben. Wenn er dann noch Sätze formuliert, in denen die "Erhöhung der Höhe" eine Rolle spielt, schalten die Langenharter ab.

Farbenfrohe Unterbrechungen brachten die Tanzmädchen auf die Bühne. Zu Anfang waren es die Langenharter Jungtänzer. Wenig später wirbelten die Frauen und Mädchen der Kreenheinstettener Garde über das Parkett. Der Fanfarenzug trommelte und blies am späteren Abend alles aus dem Saal, das nach Müdigkeit roch. Der Ledigenverein ruderte mit einem Piratenboot über die Bühne. Die Piraten machten eine Menge Entdeckungen rund um und in Langenhart selbst. Immer wieder wurde die Rolle eines gewissen Viehhändlers "Thoma" aus dem weit entfernten Schnerkingen erwähnt. Zahlt der Viehhändler und Unternehmer Mitarbeitern wirklich Mindestlohn?

Im Nebel so vieler Fragen war der Auftritt der neuen Narrenmutter direkt ein Beispiel für Klarheit. Nach der Vorstellungsrunde war sich jedermann im Saal darüber klar, warum sich Narrenvater Günter Beil seine Doris Marquardt geangelt hat.

Beteiligte

Alleinunterhalter: Günther Hafner, Jugendgruppe aus Langenhart, Leitung: Andrea Beil und Sabrina Kissner. Die Narreneltern: Günther Beil und Doris Marqurdt. Der Gesangverein unter der Leitung von Andrea Bücheler. Die Tanzgarde und die Zunfträte aus Kreenheinstetten mit einem Männerballett. Der Fanfarenzug mit Dirigent Achim Bross. Der Ledigenverein mit dem Piratenschiff unter dem Kommando von Boris Bücheler. Der Langenharter Elferat. Narrenbaumverlosung: Das Brennholz ging an Traudel Fecht. (hps)