Meßkirch Brücke zwischen Gehörlosen und Hörenden

Das Bildungswerk Meßkirch bietet ab Januar einen Grundkurs Lautsprachbegleitende Gebärdensprache, unterrichtet von Gerhard Heinzle aus Rulfingen. Der 64-Jährige ist selbst gehörlos.

Herr Heinzle, weshalb können Sie die Gebärdensprache?

Ich kann die Gebärdensprache, weil es die Sprache der Gehörlosen ist. So klappt die Kommunikation unter uns Gleichgesinnten viel besser und sehr verständlich. Ich bin selbst gehörlos, habe im Alter von viereinhalb Jahren durch Mumps das Gehör verloren. Die Schulzeit verbrachte ich in der Gehörlosenschule in Heiligenbronn bei Schramberg. Danach erlernte ich den Beruf als Positivretuscheur, wobei sich im Verlauf der ganzen Berufstätigkeit der Beruf mit der Zeit zum Mediengestalter umgewandelt hat mit Weiterbildungen. Nun bin ich aus dem Beruf raus und genieße die Zeit als Rentner.

Durch das Gebärden kann der Gehörlose kommunizieren?

Ja, aber nicht nur mit der Gebärdensprache. Mit der normalen Sprache geht es auch, wenn dabei deutlich und langsamer gesprochen wird.

Wie wichtig ist es für Gehörlose, oder Angehörige Gehörloser oder Hörgeschädigter, diese Gebärdensprache zur Kommunikation zu lernen?

Sehr wichtig. Besonders dann, wenn man sich mit den Betroffenen ohne Schwierigkeiten und Hindernisse unterhalten will.

Die Gebärdensprache ist eine Sprache, die auf Handzeichen beruht. Wie viele verschiedene Handzeichen gibt es?

Das weiß ich leider nicht. Es sind zwar viele Zeichen, wichtig dabei sind aber auch die Geste und Mimik im Gesicht, das Mundbild und der gegenseitige Blickkontakt.

Die Gebärdensprache ist von Land zu Land unterschiedlich und enthält je nach Region eine eigene Grammatik und Färbung?

Ja, es ist schon unterschiedlich, aber nicht so eindeutig. Manche Gebärdenzeichen sind schon mal anders, aber wenn das Wort dabei mit ausgesprochen wird, versteht man es ganz gut. Außerdem gibt es die Deutsche Gebärdensprache (DGS) und die lautsprachbegleitende Gebärdensprache (LBG). Beim Kurs wird die LBG gelehrt.

Wie schwer ist es, diese Gebärdensprache zu erlernen?

So wie aller Anfang, ist es schon relativ schwierig. Aber wenn man es lernen will und sich dabei bemüht, dann kommt man ganz gut voran. Für den Anfang ist es gut, wenn man einfache Worte erklärt. Zu Beginn lernt man Worte, mit einem Satz kann man erst anfangen, wenn man die Gebärdensprache beherrscht.

Ist regelmäßige Übung wichtig?

Ja, regelmäßige Übungen sind sehr wichtig. Man soll schon immer dran bleiben.

