Meßkirch Blumenland Halmer in Schnerkingen feiert Jubiläum

Blumenland Halmer in Schnerkingen feiert Jubiläum

Blumenland Halmer feiert in diesem Jahr ein Jubiläum: Vor 25 Jahren eröffnete das Blumenland Halmer seinen Laden in Schnerkingen. Heute sind dort 13 Mitarbeiter beschäftigt und produziert wird auf einer Fläche von 2000 Quadratmetern:

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

War der 1933 gegründete Betrieb zuvor im Grunde eine Gärtnerei, änderte sich der Charakter des Unternehmens mit diesem Schritt von Grund auf. Initiatoren dieses Wechsels waren Manuela und Bernhard Halmer, die das Familienunternehmen seit 1999 auch in dritter Generation führen.

"Damals kam der ganze Floristikbereich neu hinzu und so haben wir einen neuen Namen gesucht und ihn mit 'Blumenland' gefunden", erinnert sich Bernhard Halmer an diese Zeit zurück. Eine entscheidende Weiterentwicklung habe es dann im Jahr 2008 gegeben. Die Verkaufsfläche wurde um 700 Quadratmeter erweitert und im Zuge eines totalen Umbaus entstand eine großzügige Wegführung, um den Kunden Floristik, Wohnaccessoires und Pflanzen für Wohnung und Garten optimal präsentieren zu können, stellt Halmer fest. In dem Zuge sei auch die Barrierefreiheit eingeführt worden, es gab automatische Türen und einen Ein- und einen Ausgang. Da habe die Ausstellung ihr heutiges Gesicht erhalten.

Die Stärke des Unternehmens sieht Halmer indes auch in der Tatsache, dass vor Ort in Schnerkingen viel produziert werde. Pflanzen, die dem Klima der Region angepasst seien und die beim Kunden dann auch länger hielten. Dafür gebe es 2000 Quadratmeter modern ausgestattete Gewächshausflächen. Insgesamt, schätzt er, seien es rund 250 000 Pflanzen im Jahr. Heute umfasse das Gartencenter rund 2000 Quadratmeter Verkaufsfläche inklusive Baumschule, Saison- und Zimmerpflanzen, Dünger und Erden sowie Wohnasseccoires und Schnittblumen mit Floristik. Der Markt habe sich im Laufe der Jahre sehr stark verändert. So stünden neben den Pflanzen heute Asseccoires und Geschenke mit im Zentrum. Seit 2008 sei das Unternehmen auch großen Einkaufs- und Marketingverbünden angeschlossen, ähnlich der Einkaufsgenossenschaft bei den Fahrradhändlern, ohne die es nicht mehr ginge.

Derzeit beschäftigt das Unternehmen 13 Personen, darunter drei Auszubildende. Und neben dem Verkauf in Schnerkingen biete Blumenland Halmer noch eine ganze Reihe grüner Dienstleistungen. Diese umfassten neben Floristik für alle Anlässe auch die Gartenberatung, die Gartenpflege und die Gartenbepflanzung. Zudem kümmerten sich er und seine Mitarbeiter um drei gärtnergepflegte Grabfelder in Meßkirch, Orsingen und Nenzingen. Ein Angebot, das sehr gut nachgefragt werde. Und neben Fleurop-Anlaufstelle biete das Blumenland auch die Überwinterung von Topfpflanzen auf einer Fläche von 200 Quadratmetern.

Im Jubiläumsjahr wolle das Unternehmen seinen Kunden immer wieder Rabattaktionen bieten. Etwa für blühende Stämmchen im Mai und Juni oder bei Hortensien und Rosen im Juli. Derzeit laufe die Frühlingsausstellung und auch die Adventsausstellung, die der Höhepunkt im Jahreskalender sei, werde es in der Woche vor dem ersten Advent wieder geben. Jetzt im Frühling stünden indes die farbenfrohen Frühlingspflanzen im Vordergrund des Kunden-Interesses. Von creme-gelb bis leuchtend gelb, knallige Farben wie Orange-Pink, Pastelltöne oder, als Kontrast auch schwarz-weiße Kombinationen lägen im Trend.

Das Familienunternehmen

Gegründet wurde das Unternehmen 1933 von August und Maria Halmer. 1956 stieg Willi Halmer in den elterlichen Betrieb ein und führte den Ausbau zur Zierpflanzengärtnerei aus. 1964 übernahmen er und seine Ehefrau Priska dann das Unternehmen. Im selben Jahr sei der Ausbau auf 1200 Quadratmeter Gewächshausfläche für Zierpflanzen erfolgt. "Mit seiner Tochter werde die Familientradition weitergehen", sagte Bernhard Halmer. Denn es sei geplant, dass sie das Unternehmen einmal fortführen wird. Nach einem Studium der Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Personalmanagement habe sie im September eine Floristik-Ausbildung begonnen, berichtet Bernhard Halmer. (mos)