Meßkirch Bierbrauer auf Campus Galli: Aus Getreidebrühe wird ein prickelndes Getränk

Bierbrauer Florian Angele testet auf Campus Galli das Handwerk seiner Vorfahren.

Meßkirch – Noch kein wirklicher Genuss, aber ein interessantes Geschmackserlebnis war den mutigen Probanden gegönnt, die bei Bierbrauer Florian Angele auf Campus Galli einen Schluck aus der hölzernen Schöpfkelle nahmen. Der Chef der Bierbrauerei Aulendorf widmete sich auf der karolingischen Klosterbaustelle der Brauweise seiner mittelalterlichen Vorfahren und erklärte den vielen neugierigen Besuchern, was alles in den Kessel gehört, damit später das Resultat "Bier" gelingt.

"Das eignet sich zur Suppengrundlage, so eine Art Haferbrei", meinte ein Besucher, nachdem er den Schluck Brühe, die mal zu Bier werden soll, ausgiebig im Mund analysierte. Viel mehr ist es zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht, denn zunächst einmal wird ein Schrotgemisch aus den Getreidesorten Einkorn, Dinkel, Emmer und ein bisschen Weizen in Wasser gekocht, damit sich die Stärke löst und sich in Malzzucker, Maltose, wandelt. Den Zucker braucht die Hefe für die Gärung. Diese langwierige Phase meisterte Florian Angele mit seinem Schwager, dem Archäologen Bernd Trautmann, und einer Schar von Kindern, die eifrig die Schöpfkellen zur Kostprobe an die Besucher reichten, die sich den Brauprozess vom Fachmann erklären ließen.

Diejenigen, die gerne einen alkoholischen Sud probiert hätten, musste der Brauer enttäuschen, denn erst nach drei, vier Tagen beginne sich Alkohol zu entwickeln. Um den Getreidesaft zur Gärung anzuregen schüttet Angele Jungbier aus seiner Brauerei dazu. "So werden das die Brauer im frühen Mittelalter auch gemacht haben", erklärte er. Wie bei einem Sauerteig werde auch beim Bier eine kleine Menge für die Neuproduktion entnommen.

"Das Bier von damals ist mit dem heutigen nicht zu vergleichen. Es war viel dünner", beschrieb Angele die Qualität. Die Menschen waren damals bedeutend ärmer und hätten nicht viel besessen, das sie in den Sud geben konnten. Allerdings sei Bier den ganzen Tag über getrunken worden, da es unvergleichlich sauberer war als das Wasser. "Wie schmeckt Ihnen das Bier", wollte Kameramann Reinhard Kungel, der gerade für die Langzeitdokumentation über Campus Galli drehte, wissen. Da meinte Elke Fritz, die mit der Gruppe Ehrenamtlicher des Josefinenstifts Sigmaringen an einer Führung teilnahm: "Ich kenne halt das Zoller-Bier und so schmeckt es nicht."

Es gab viel Wissenswertes bei der kleinen Brauerei zu erfahren und viel Gelächter bei den ersten Kostproben. Gegen Ende der Woche wird das Endprodukt erwartet.

"Mich überraschte, dass es kein festes Rezept gab"

Sebastian Schmid aus Wernau am Neckar, Hobbybrauer, braut sein Bier auf dem heimischen Herd.

Sind Sie extra wegen der mittelalterlichen Braukunst auf die Klosterbaustelle Campus Galli gekommen?

Nein, wir hatten den Besuch bereits eingeplant, bevor wir erfuhren, dass heute Bier gebraut wird. Jetzt wollte ich natürlichen sehen, wie das hier gemacht wird.

Was erstaunte Sie am meisten?

Mich überraschte, dass es kein festes Rezept gab. Es ist lustig, wie experimentell der Prozess ist, dass der Brauer beobachten muss, was passiert. Dann finde ich es spannend, dass im Mittelalter Kräuter in das Bier gemischt wurden, die am Ort vorhanden waren.

Wie hat Ihnen der Probeschluck geschmeckt?

Naja, in der jetzigen Phase ist das Bier noch süß, aber die Bestandteile kenne ich, die konnte man herausschmecken.