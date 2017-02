Meßkirch Beste Stimmung beim Zunftball

Neue Narrenmutter wird beim Zunftball öffentlich vorgestellt. Campus-Galli-Chef Hannes Napierala bekommt die Nase geschliffen. Die Alt-Narrenmütter beweisen Talent auf der Baustelle.

Stimmung von Anfang an, ein Nasenschleiferdelinquent von Format, eine neue Narrenmutter mit der Ausstrahlung von Lady Di und Altnarrenmütter mit der Quirligkeit emsiger Jungmädchen – das war der Zunftball 2017 der Meßkircher Katzenzunft. Dazu kamen die Swamp-Hoppers und die Katzenräte, die sich erfolgreich bemühten, den Eindruck zu erwecken, sie könnten mit den jungen und fitten Tänzern aus Sauldorf mithalten.

Tja, damit war zu rechnen gewesen. Das kann auf dem Campus Galli ja nicht so weitergehen. Die Narren haben es erkannt und konsequent gehandelt. Der Geschäftsführer der historischen Baustelle Dr. Hannes Napierala erhielt für die unglaublichen Vorgänge und Zustände auf dem Campus-Gelände die Nase geschliffen. "Ommel" war sichtlich besonders bei zwei Anklagepunkten bewegt. Andreas Strobel, wie "Ommel" eigentlich heißt, trug als Zeremonienmeister die Anklageschrift vor.

Zum einen vermissen die Narren das Bier auf der Mittelalterbaustelle. Napierala solle sich, so Ommels Rat, statt um den Glockenguss doch eher darauf konzentrieren, die Bierversorgung auf dem Gelände zu garantieren. Fast noch schwerer wog der zweite Vorwurf, die "Gefährdung der Meßkircher Fasnetskultur": Die Bauleute auf dem Campus trügen das ganze Jahr über Fasnetshäser als Arbeitskleidung.

Statt einsichtig und reumütig zu sein, griff der Campus-Galli-Chef die Narren an. Hätten die Meßkircher früher mehr Gögginger Bier getrunken, bräuchten sie heute kein Klosterbier, stellte der Delinquent kategorisch fest. Und die Arbeitskleidung der Mitarbeiter sei schon vor 1000 Jahren in Meßkirch in Mode gewesen. Damit hatte sich Napierala jede Chance auf Gnade verspielt.

Viel erfreulicher war die Geschichte um die neue Narrenmutter, die Narrenvater Bernd Schank öffentlich vorstellte. Martina Mülherr zeigte sich bei ihrer Vorstellungsrede als überzeugte Meßkircherin. Mit ihrem Bekenntnis "Jetzt wohnen wir im Haus am Schloss, da will ich lange wohnen, denn nirgends kann man schöner leben als in Meßkirch", rannte sie beim Publikum offene Türen ein. Narrenvater Bernd lobte besonders die journalistische Tätigkeit seiner Neuen bei der "besten Meßkircher Zeitung". Der Narrenvater meinte mit dieser Bezeichnung natürlich das Narrenblatt, bei dessen Redaktion die Martina die Hand anlege.

Die Ersten, die gratulierten und artig Verbeugungen vor der neuen Narrenmutter machten, waren die Alt-Narrenmütter. Wer glaubt, "alt" stünde in Meßkirchs Katzenreihen für Rollator, Spitzenhäubchen und Sockenstricken, wurde von den fitten Narrenmüttern eines Besseren belehrt. Sie verwandelten sich gelb behelmt in eine Bauarbeiterkolonne. Die muntere Frauentruppe wollte damit zeigen, wie es in Meßkirch zuginge, wenn sie für die Baustellen in der Stadt zuständig wären.

So viel jugendlichem Elan wollten auch die ehrenwerten und teils schon ergrauten Herren aus dem Katzenrat nicht nachstehen. Sie hatten mit den Swamp-Hoppers die erfolgreiche und fitte Showtanzgruppe aus Sauldorf für einen gemeinsamen Auftritt in die Stadthalle geholt. Wer sich jetzt aber auf durch die Luft oder über den Boden wirbelnde Katzenräte gefreut hatte, wurde enttäuscht. Das überließen die Meßkircher den Gästen vom Dorf.

Mit dabei

Einzug in die Halle: alle Gliederungen der Katzenzunft zusammen mit der Stadtkapelle und dem Fanfarenzug. Die Shownummer der Alt-Narrenmütter wurde von Heidi Gmeiner geleitet. Für die Choreografie des Katzentanzes war Martina Lang verantwortlich. Die Umsetzung des Märchens vom Schneewittchen durch die Hänsele-Gilde leitete Sonja Schneider. "Fit für die Fasnet" waren die Tänzer der Fledermaus-Gilde dank Vanessa Lingner und Franzi Schmid. Den "Katzenhensele-Juck" hatten Benny Stärk und Constanze Kirchmaier vorbereitet. Den Auftritt der Swamp-Hoppers und Katzenräte koordinierte Daniel Faschian.