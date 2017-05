vor 23 Minuten Gregor Moser Meßkirch Baggern für den Hochwasserschutz

Um die durch den Bau der Kleingartenanlage in Igelswies verloren gegangene Fläche für den Hochwasserschutz wieder herzustellen, stimmte der Gemeinderat am Dienstag für die Schaffung eines sogenannten Retentionsraumes an der Ablach bei Igelswies.