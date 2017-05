Meßkirch Bärenschenke: Bürgermeister weist Kritik zurück

Nach dem Bericht über die durch das Landratsamt angeordnete Schließung der Bärenschenke wegen akuter Lebensgefahr durch die Baufälligkeit des Gebäudes und der Kritik von Inhaber Franz Kunanz an der Stadtverwaltung in dem Zusammenhang meldet sich Bürgermeister Arne Zwick zu Wort.

Kunanz hatte so gemutmaßt, der Stadt gehe es mit ihrem Werterhaltungsgutachten darum, den Kaufpreis für das Gebäude zu drücken und er hatte in dem Zusammenhang auf ein Gutachten des städtischen Gutachterausschusses verwiesen, in dem, wie er sagte, der Wert des Gebäudes noch im Jahr 2014 auf 91 000 Euro festgelegt worden sei. Bürgermeister Zwick verweist nun indes darauf, dass es sich bei diesem Betrag um den so genannten Ertragswert gehandelt habe, der sich aus den Mieten ableiten lässt, die in dem Gebäude zu erzielen seien. Und auch dieser Betrag sei von den Ausschussmitgliedern im Jahr 2014 nur unter der Vorgabe so festgelegt worden, dass er für eine Dauer von zehn Jahren gültig sei. Wie berichtet, war das Werterhaltungsgutachten im Zusammenhang mit dem geplanten Abriss des Gebäudes Hauptstraße 17 durch die Stadt in Auftrag gegeben worden. Wie es seitens des Bürgermeisters schon am Montag geheißen hatte, muss der Abriss des seit Jahren leerstehenden, ehemaligen Kaufhauses nach Bekanntwerden des Werterhaltungsgutachtens nun zunächst auf Eis gelegt werden.

Der Ertragswert für das Gebäude der Bärenschenke habe mit dem Zustand des Gebäudes selbst jedoch nichts zu tun, fährt der Bürgermeister fort. Von den Mitgliedern des Gutachterausschusses sei der Wert der baulichen Anlage des Gebäudes Hauptstraße 15 so auf einen weit niedrigeren Betrag festgelegt worden. Dieser belaufe sich auf 15 300 Euro und der Bodenwert sei mit 21 200 Euro festgelegt worden.

Der Bürgermeister wendet sich so dagegen, dass der Eindruck entstehen könnte, der Gutachterausschuss verstehe sein Handwerk nicht. Dem sei nicht so, betont Zwick und er verweist darauf, dass der Ausschuss immer wieder mit seinen Ergebnissen auch angesichts von Gegengutachten bestehen konnte. „Wir haben kein Interesse daran, ob der Bären geschlossen hat oder ob er offen ist“, hält er fest. Man müsse die Dinge aber beim Namen benennen und Tatsache sei auch, dass das Gebäude heute anders dastehen würde, wenn das Dach beizeiten gerichtet worden wäre.

Seitens des Landratsamts in Sigmaringen hieß es gestern zu der Schließung der Gaststätte, dass am vergangenen Freitag schnell gehandelt habe werden müssen, da es eine akute Lebensgefahr beim Betreten des Hauses gebe. Deshalb sei die Nutzung des Gebäudes sofort bis auf Weiteres untersagt worden. Über das Gutachten sei das Landratsamt am vergangenen Freitag informiert worden.

Das von der Stadt Meßkirch in Auftrag gegebene Gutachten habe ergeben, dass die Holzkonstruktionen des Daches und der Decken des Hauses Hauptstraße Nummer 15 stark durchfeuchtet sind, sodass diese bereits heute ohne zusätzliche Erschütterungen durch Abbrucharbeiten akut einsturzgefährdet seien. Durch weiter eindringende Feuchtigkeit könne es zu einem Versagen der Wandstütze und/oder der Holzbalkendecke kommen.

Das Landratsamt werde nun selbst die Situation vor Ort nochmals genauer prüfen. „Wir wollen herausfinden, welche Mängel konkret bestehen und ob tatsächlich akute Einsturzgefahr besteht. Zudem wollen wir herausfinden, ob gegebenenfalls mit Abstützungsmaßnahmen eingegriffen werden kann. Solange diese Prüfung noch nicht abgeschlossen ist, bleibt die Nutzungsuntersagung und die Teilsperrung des Gebäudes erhalten“, heißt es in der schriftlichen Antwort der Sigmaringer Behörde auf eine Presseanfrage. Weiter heißt es darin mit Blick auf mögliche straf- oder ordnungsrechtliche Konsequenzen: „Der Gesetzgeber sieht keine Pflicht zur Erhaltung von Gebäuden vor. Werden Personen gefährdet, weil sie das einsturzgefährdete Haus betreten, ist dies nicht strafbar oder bußgeldbewehrt. Es wird folglich kein Bußgeld verhängt.“

Zur Nachbarschaft

Mit Blick auf die Nachbargebäude heißt es in dem Werterhaltungsgutachten, dass Schäden an Nachbargebäuden und auch Gefahren für dort wohnende Personen nicht ausgeschlossen werden können. Größere Schäden an Nachbargebäuden, die deren Standsicherheit beeinträchtigen, seien nicht wahrscheinlich, könnten aber auch nicht ausgeschlossen werden. (mos)