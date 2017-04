Die nach den Worten von Gerlinde Kretschmann größte Leistungsschau des mittelständischen Gewerbes im Landkreis Sigmaringen öffnete am Samstag pünktlich mit der Rede der Schirmherrin und weiteren Grußworten ihre Pforten in der Meßkircher Stadthalle.

Die Frau des Stuttgarter Ministerpräsidenten hatte die Schirmherrschaft übernommen und sagte dazu: "Wenn ich etwas beitragen kann, um die Aufmerksamkeit für eine Veranstaltung zu fördern, mache ich das sehr gerne." Zur Meßkircher Veranstaltung erklärte sie: "Die Gewerbeschau ist ein gutes Beispiel dafür, wie rege die mittelständischen Unternehmen und Handwerksbetriebe in den Regionen unseres Landes sind." Zum Sinn einer Regio-Messe erklärte Meßkirchs Bürgermeister Arne Zwick: "Nicht alle Einwohner wissen, was es vor Ort an Dienstleistungen und Warenangeboten gibt." Michael Karl, Vorsitzender der Meßkircher Handels- und Gewerbevereinigung, würdigte die Rolle von Heinrich Güntner, dem früheren Bürgermeister von Leibertingen, der unter den Gästen der Eröffnungsfeier war. Güntner habe die Ausstellungsreihe mit der ersten Gewerbeschau in Leibertingen angestoßen. Die Zusammenarbeit bei der Organisation der Regio-Messe zwischen den Gewerbetreibenden aus Meßkirch und Leibertingen habe sich bis heute gut bewährt.

Messeorganisator zog am Sonntagabend eine überaus positive Bilanz der Leistungsschau: Rund 4000 Besucher seien über die beiden Messetage auf das Gelände gekommen und hätten sich bei den rund 100 Ausstellern über deren Angebote informiert. "Die Regio-Messe hat sich in der Region soweit gefestigt, dass die Aussteller und auch die Besucher die Messe wollen", stellte er erfreut fest. Und auch für Benjamin Lang, Projektverantwortlicher bei der Gewerbe- und Handelsvereinigung Meßkirch lag es so auf der Hand, dass es auch in zwei Jahren wieder eine Regio-Messe geben wird.

Sehr erfreut zeigte sich Karl auch darüber, wie gut der erstmals eingerichtete "Marktplatz der Region" in der ehemaligen Viehhalle von den Besuchern angenommen wurde, bei dem sich die Aussteller an etwas kleineren Ständen präsentieren konnten. "Mehr Besucher bringt man hier ja gar nicht durch", stellte er fest. Bedenken, dass der Standort in der Nebenhalle vielleicht nicht ganz so optimal sein könnte, hätten sich als vollkommen haltlos erwiesen. Wichtig sei es gewesen, den Fußboden zu verlegen und dann hätte die Nebenhalle ihren ganz eigenen Charme, hielt der Vorsitzende erfreut fest. "Das ist hier alles andere als abgelegen", folgerte er.

Und auch vor den Hallen war schon einiges geboten: Im Info-Truck der Malerinnung informierten die Auszubildenden Sarah Claassen und Nico Fauser über ihren Beruf und berieten Besucher bei der Wahl von Farbtönen und Bödenbelägen. Auch Manfred Frei vom e-Bike Center im Talhof konnte sich nicht über zuwenig Interesse beklagen. Ganz im Gegenteil. 150 Höhenmeter in zehn Minuten? Kein Problem und außerdem informierte er über die Möglichkeit, zwei e-Bikes für einen Ausflug ins Donautal auszuleihen, wobei eines der Räder mit einem Picknik-Korb ausgestattet ist.

Vielfältiges Vortragsprogramm rundet Messe-Angebot mit vielen Informationen ab

Neben einem Besuch der vielen Aussteller-Stände hatten die Besucher auch die Wahl zwischen einer Vielzahl an Vorträgen zu ganz unterschiedlichen Themen:

Dolores de Mattia, Chefärztin an der Sigmaringer Klinik, informierte bei den Gesundheitsvorträgen über die Gefahren und Behandlungsmöglichkeiten eines Aortenaneurysmas. "Man hat so viel davon gehört und weiß nicht, was man machen soll. Da ist so ein Vortrag sehr wichtig", befand Gertrud Fugel aus Hölzle und dürfte so auch im Namen der anderen Zuhörer gesprochen haben. Während sich in dem Raum dann ein Vortrag über das richtige Bewerben anschloss, sprach nebenan Markus Schäfer von der Mein Solar GmbH über das Geldsparen mit selbst produziertem Solarstrom. Auch wenn die Einspeisevergütung nach unten gegangen ist, sei die Solartechnik wegen der rapide gesunkenen Preise für die Anlagen und der Möglichkeit, den auf dem Dach produzierten Strom selbst zu nutzen, noch immer hoch attraktiv, lautete sein Credo.

Stadtbauamtsleiter Thomas Kölschbach wiederum informierte in seinem Referat über ein Problem, das er auf die Stadt zukommen sieht. Der Grund: Der Wünsche vieler Bürger nach einem Eigenheim im Neubaugebiet decke sich nicht mit den Vorstellungen der Landesregierung nach Flächeneinsparungen. Er verwies darauf, dass, trotz bestehender Baulücken in der Meßkircher Innenstadt, der Druck auf die Neubaugebiete ungleich höher sei. "Allein in der Innenstadt gibt es Baulücken und Brachflächen von 24,6 Hektar. Rein rechnerisch könnte darauf Wohnraum für 1230 Personen geschaffen werden." Die meisten Flächen seien indes in Privatbesitz und nicht jeder Eigentümer wolle verkaufen oder investieren. Ein weiteres Problem sah er darin, dass künftig viele ältere Leute ihre Häuser verkaufen wollten und es schwierig werden könnte, die gewünschten Erlöse auch zu erzielen. (mos/hps)