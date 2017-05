Meßkirch Auszeichnung für Touristinformation

Der Deutsche Tourismusverband (DTV) hat die Tourist-Information Meßkirch offiziell mit der sogenannten "i-Marke" ausgezeichnet. Das rote Hinweisschild mit dem charakteristischen i für Informationsstelle führt Urlauber nun auf schnellstem Wege zu der städtischen Touristinformation, die fortan als vorbildich gelten darf, freut es Jennifer Bausch, Leiterin der Touristinformation am Marktbrückle, und ihr Team.

Denn nur Touristinformationen, die über eine sehr gute Beratungsqualität verfügen, umfangreiche touristische Informationen und zusätzliche Dienstleistungen für Gäste anbieten, könnten die Auszeichnung erhalten, stellt sie fest. Die Servicestandards für die i-Marke habe der DTV bundesweit festgelegt, fährt Bausch fort. "Nicht alle Touristinformationen genügen diesen Ansprüchen. In Meßkirch überprüfte der DTV zunächst, ob die Touristinformation die 15 Mindestkriterien erfüllt." Dabei gehe es um die Infrastruktur, zum Beispiel die Ausschilderung der Touristinformation auf Zufahrtswegen oder der Zugang zu Informationen außerhalb der Öffnungszeiten. Vor allem aber gehe es um Service – die Touristinformation habe beispielsweise kostenlose touristische Grundinformationen über den Ort und die Region bereitzuhalten.

Jana Schnall von der Touristinformation setzt hinzu, dass Kleinigkeiten nachgebessert werden mussten, um die Qualifizierung zu erreichen. So musste ein Stadtplan im Schaufenster ausgehängt werden, es musste ein Hinweis zur nächsten barrierefreien Toilette angebracht werden, eine Gästetoilette eröffnet sowie mehr Rad- und Wanderkarte für die Besucher der Touristinformation bereit gelegt werden. Auch gebe es nun neue Hinweisschilder im Stadtgebiet, die Touristen den Weg zur Touristinformation weisen. "Am Stachus und am Schlossparkplatz wurden Hinweisschilder aufgestellt." Das rote "i", das nun im Außenbereich der Touristinformation angebracht ist, mache es vorbeilaufenden Touristen zudem um einiges leichter, das Informationsangebot auch gleich zu erkennen. Und mit dem schon seit Längerem bereitstehenden Infoterminal gebe es auch außerhalb der Öffnungszeiten Informationen.

Nach der Erfüllung der Grundvoraussetzungen folgte für die Tourist-Information ein umfassender Qualitätscheck vor Ort. "Genau 40 Kriterien stehen auf der Prüfliste: So lassen sich die Außenanlage und die räumliche Ausstattung der Touristinformation detailliert analysieren", sagt Bausch. Beim Informationsangebot werde überprüft, ob die Gäste beispielsweise wichtige Informationen zu Sehenswürdigkeiten und Veranstaltungen erhalten. Die Prüfer kontrollierten auch den personellen Service, also ob beispielsweise die Betreuung ausländischer Gäste durch die ständige Präsenz von mindestens einer Person für Auskünfte in englischer Sprache gewährleistet ist. "Es wurde geprüft, ob wir den Standard erfüllen und damit den Besuchern mehr bieten können als andere Touristinformationen", drückt es Schnall aus. Und das Ergebnis war positiv.

Jennifer Bausch und ihre Mitarbeiter freuen sich nun über das Ergebnis. "Wir sind stolz darauf, die Qualitätskontrolle erfolgreich gemeistert zu haben und nun drei Jahre damit werben zu dürfen", sagt Bausch. Im Jahr 2020 stehe eine erneute Überprüfung an.

Guter Saisonstart

Die Tourismussaison 2017 sei in den vergangenen Tagen und Wochen sehr gut in Meßkirch angelaufen, sagt Jana Schnall von der Meßkircher Touristinformation. Sowohl beim Campus Galli als auch in der Stadt gebe es sehr viele Gruppen, die zu Besuch sind. Aufgrund des laufenden Heidegger-Seminars zu "Sein und Zeit" im Schloss sei es in den vergangenen Tagen auch so gewesen, dass es telefonische Anfragen nach Gästezimmern von interessierten Teilnehmern gab, jedoch schon alle Zimmer in der Stadt belegt seien. (mos)