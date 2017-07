Meßkirch Ausstellung "Was mir heilig ist" zeigt innere Haltung

Eine neue Ausstellung ist in der Kreisgalerie Meßkirch eröffnet worden. Sie zeigt unter dem Titel "Was mir heilig ist" Exponate von Menschen aus dem Landkreis Sigmaringen, die für einen wertvollen Aspekt in deren Leben stehen.

Meßkirch – "Was mir heilig ist" heißt eine Ausstellung in der Kreisgalerie im Meßkircher Schloss, die am Sonntag eröffnet worden ist. Was sich dahinter verbirgt, erläuterten bei der Vernissage Kreisarchivleiter Edwin Ernst Weber sowie die beiden Mitarbeiter im Stabsbereich Kultur und Archiv im Landratsamt Sigmaringen, Doris Astrid Muth und Dominik Gerd Sieber. Sie befragten 41 Personen im Alter von 18 bis 82 Jahren aus dem gesamten Landkreis Sigmaringen und baten sie, ein Objekt abzugeben, das für sie heilig ist. Es sollte ein Gegenstand sein, der für ihr persönliches Leben einen großen ideellen Wert hat oder eine wichtige individuelle Haltung symbolisiert.

Einen stimmungsvollen Einstieg in die Vernissage bot Ahmad Khidhir mit zwei selbstkomponierten instrumentalen Stücken auf der Gitarre und einem Lied, das er auf Arabisch sang. "Musik ist eine internationale Sprache. Ohne den arabischen Text zu verstehen, hat uns Ihr Lied angerührt", wandte sich Landrätin Stefanie Bürkle bei der Begrüßung an den Musiker. Auch von ihm ist ein Exponat in der Ausstellung zu sehen: seine Gitarre, denn Musik sei sein Leben und die Gitarre sein allerwichtigster Gegenstand. Die Exponate seien sowohl Ausdruck einer persönlichen Haltung als auch "ein Aufruf zur Diskussion und zum Austausch. Sie fordern auf, dass wir uns positionieren", erläuterte die Landrätin. Sie dankte allen Leihgebern und Ausstellungsmachern.

"Dies soll keine fromme Schau sein", erklärte Edwin Ernst Weber. Die Ausstellung solle die Vielfalt und Heterogenität der heutigen Gesellschaft widerspiegeln. Die 41 Interviewpartner seien in zumeist mehrstündigen Gesprächen nach ihrer religiösen oder auch säkularen Lebenshaltung und Glaubenseinstellung befragt und um Überlassung eines Objektes gebeten worden, das konkret oder symbolisch für ihre Glaubens- und Weltanschauung steht.

Zum ausstellenden Personenkreis gehören Vertreter der unterschiedlichen religiösen und spirituellen Gruppierungen, Religionskritische und Weltliche, Alteingesessene und Migranten, junge und ältere Menschen sowie Menschen aus verschiedensten Berufsgruppen. Sie brachten ein breites Spektrum von Gegenständen zusammen: von der Katzenkralle über einen ausgestopften Eisvogel bis zum Andachtsbild. Jedes Exponat wird von einem kleinen Text begleitet, dem der Besucher dessen Bedeutung für den Leihgeber entnehmen kann.

Doris Muth und Dominik Sieber stellten die Exponate kurz vor. Sie verwiesen darauf, dass sich die Gegenstände trotz aller Unterschiede in fünf große Gruppen einordnen lassen: Religion, Natur-, Tier- und Pflanzenwelt, Familie, Musik und Exponate der säkularen Lebenswelt.

Beeindruckend waren auch die musikalischen Darbietungen. Werner Knubben sang das jiddische Lied "Mammele", von Hans Georg Rimmele am Klavier begleitet. Rimmele spielte mit der Klarinette das selbstkomponierte Stück "Blues for a death friend" und Werner Knubben sang darüber hinaus einen Text von Jean Gebser, den er selbst vertont hatte.

Am Ende überreichte Landrätin Stefanie Bürkle allen Mitwirkenden als Dankeschön ein Exemplar des zur Ausstellung erschienenen Katalogs "Was mir heilig ist". Dann konnten sich die Besucher auf Entdeckungsreise in die Ausstellung begeben und vielleicht herausfinden, was ihnen selbst wichtig ist.

"Gespräche waren sehr interessant und anregend"

Doris Astrid Muth ist Historikerin und seit 2010 wissenschaftliche Angestellte im Stabsbereich Kultur und Archiv des Landratsamts Sigmaringen. Sie führte 17 der insgesamt 41 Interviews, welche die Basis der Ausstellung bilden.

Wie haben Ihre Interviewpartner auf die erste Anfrage, was ihnen heilig ist, reagiert? Ist ihnen gleich etwas eingefallen?

Viele haben sich erst schwergetan, spontan etwas zu nennen. Es gab nur eine Person, die sofort sagte: Ich weiß was.

Worin bestand die Schwierigkeit?

Die Menschen stutzten bei dem Begriff "heilig". Wir mussten häufig erklären, dass nicht das Objekt an sich heilig zu sein braucht, sondern dass es auch etwas Abstraktes repräsentieren kann. Das Objekt sollte die persönliche Haltung verkörpern.

Wie verliefen die Gespräche?

Die Gespräche waren interessant und anregend, manchmal entwickelten sich in ihrem Verlauf Ideen, was sich als Objekt anbietet.

Wir als Interviewer mussten einerseits darauf achten, während des Gesprächs nicht den roten Faden zu verlieren, und andererseits den Personen genügend Freiraum lassen, um über Persönliches zu reflektieren. Diese Gratwanderung erforderte manchmal Fingerspitzengefühl. Doch insgesamt waren alle sehr offen.

Wäre Ihnen gleich etwas eingefallen, das Ihnen heilig ist?

Mir wäre die Entscheidung für ein Objekt auch schwergefallen. Meine Tendenz wäre wahrscheinlich in Richtung von Tieren gegangen.