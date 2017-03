Meßkirch Aus dem Leben einer Ministerpräsidentengattin

Gerlinde Kretschmann besucht das Altenwerk Rohrdorf/Heudorf.

Meßkirch (sah) Wie ein Besuchermagnet wirkte der Besuch von Gerlinde Kretschmann beim Altenwerk Rohrdorf/Heudorf. "Es ist uns eine ganz besondere Ehre", begrüßte Inge Stengele, Leiterin des Altenwerks, die Frau des Ministerpräsidenten. "Ich finde das ganz toll, dass sie bei solch einem Wetter gekommen sind", sagte Gerlinde Kretschmann und blickte im Pfarrsaal unter der Rohrdorfer Kirche in über 60 strahlende Gesichter.

Ihren Bericht über das Leben an der Seite des Ministerpräsidenten eröffnete Gerlinde Kretschmann mit ihrer Geburt und Kindheit. Ungefragt sei man in der elterlichen Landwirtschaft in "d'Stiefel nei' komma", habe gelernt, Verantwortung zu übernehmen, und schaffe' g'lernt. Über ihre Stationen der Schul- und Lehrerlaufbahn ging sie locker plaudernd zum 12. Mai 2011 über, als ihr Mann Winfried zum Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg gewählt wurde. Damit hatte das Ehepaar nie gerechnet. Mit dem Amt ihres Mannes veränderten sich auch das Leben von Gerlinde Kretschmann und die gehegten Pläne für die Pension. "Ich mache alles ehrenamtlich. Mich gibt es ja eigentlich nicht", berichtet sie. Als sie nach der Wahl nach den Aufgaben für die Frau des Ministerpräsidenten nachgefragt habe, habe man ihr die Eröffnung des Tanzes am Landespresseball und die Ausrichtung des Adventskaffees für die Frauen des Diplomatischen Korps genannt. "Und sonst?", habe sie nachgefragt und beschloss, selbst etwas zu machen.

Ein besonderes Erlebnis sei der Empfang von Papst Benedikt 2011 als Gastgeber gewesen. Bei Auslandsreisen und Staatsbesuchen sehe ihr Programm anders aus als das der Delegation. Sie schaue sie sich die Gesellschaft an, besuche Krankenhäuser, Schule, Projekte, Menschenrechts- und Frauenorganisationen. "Oft sehe ich Sachen, die nachdenklich machen und anregen, bei uns mal die Ansprüche zu überdenken", schilderte sie. Gerlinde Kretschmann ist bodenständig und "eine von hier" geblieben. Wenn sie nach Stuttgart fährt, nutzt sie möglichst öffentliche Verkehrsmittel. Wichtig sei, dass die Politiker den Kontakt zu "normalen" Leuten halten, unterstreicht sie. Die Frage, ob ihr Mann sie auch politisch um Rat frage, verneinte Gerlinde Kretschmann, "aber ich sag's ihm manchmal trotzdem", fügte sie schmunzelnd an und brachte damit die Zuhörer zum Lachen.

Heimatdichterin Agathe Ziegler aus Meßkirch hatte ein Gedicht verfasst, welches sie zu Beginn der Veranstaltung auswendig vortrug. Das Altenwerk-Team hatte den Pfarrsaal frühlingshaft dekoriert und wartete mit Kuchen auf. Adolf Riester aus Leibertingen begleitete mit der Handharmonika die Volkslieder der Senioren.