Meßkirch Aus SBBZ Lernen wird Goldösch-Schule: Förderschule erhält neuen Namen

Gleich zwei Anträge im Gemeinderat widmeten sich der Förderschule Meßkirch: Ein neuer Name und neue Computer mussten her. Bei den Computern investiert die Stadt mehr als ursprünglich angesetzt, um die Möglichkeiten deutlich zu verbessern.

Das frühere SBBZ-Lernen Meßkirch (Sonderpädagogisches Bildungs-und Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen) wird in Goldösch-Schule umbenannt. Das hat der Gemeinderat beschlossen, nachdem die Schule diesen neuen Namen vorgeschlagen hat. Grund dafür war, wie Schulleiterin Sigrid Weißhaupt erklärt, dass die Identifikation mit einer Schule, die einen Namen hat, für Eltern, Schüler und Lehrkräfte besser und einfacher gelingen kann. Zumal SBBZ eine sperrige Bezeichnung für eine Schule sei.

Weißhaupt machte sich also auf die Suche nach einem geeigneten Namen, konnte aber auch mithilfe von Historikern keine Persönlichkeit finden, deren Leben und Wirken einen Bezug zur Schule gehabt hätte. Die Schulleiterin setzte schließlich bei Meßkirch selbst an: Die Schule befindet sich schon seit 1972 im Gebäude der ehemaligen Landwirtschaftsschule in der Raiffeisenstraße 22, welches im Gewann Goldösch liegt. Der Begriff Gold sei sehr positiv besetzt: Er weise auf guten Ertrag, also laut Weißhaupt "viele Kompetenzen" hin, die die aktuell 34 Schüler erwerben können. Auch stehe er für fruchtbaren Boden, also „gute Lernvoraussetzungen“. Das hat die Schulleiterin in ihrem Antrag auf Namensänderung klar formuliert. Dieser wurde in der Schulkonferenz sowie im Gemeinderat einstimmig beschlossen.

Das gleiche galt für den Antrag für eine neue EDV-Anlage. Die Computer der Schule wurden teilweise schon gebraucht angeschafft und sind über zehn Jahre alt. Die Geräte können viele aktuelle Programme, auch zum Virenschutz, nicht mehr verarbeiten. Weißhaupt bezeichnet sie als „absolut veraltet“. Dabei werden die Computer jeden Tag benutzt, damit Schüler Aufgaben lösen können. Dazu gehört etwa, eine Präsentationen zu erstellen und Recherchen zu betreiben. Weißhaupt hebt hervor, dass die Stadt zuerst 33 000 Euro für die Anschaffung einer EDV-Anlage eingeplant hatte, aber selbst eine Mehrausgabe von 5600 Euro vorschlug, um bessere Rechner anzuschaffen. Jetzt werden also 38 600 Euro investiert. Die Schulleiterin fühlt sich nach eigener Aussage sehr von der Stadt unterstützt und freue sich, dass ihre Schüler so gefördert werden.