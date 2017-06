Meßkirch Auf den Spuren der Römer rund um Meßkirch

Ob die Römer "gesponnen" haben, wie man in den Asterix-Heften immer wieder lesen kann, das ist wohl nicht nachprüfbar. Dass sie aber im Raum Meßkirch gesiedelt hatten, dagegen schon. Ein "Schwarzes Tor" wie in Trier gab es hier nicht. Dafür ist aber ein Gutshof nachweisbar, der als das größte bekannte römische Landgut in Süddeutschland gilt. Die "Villa rustica" hatte immerhin eine Fläche von rund acht Hektar.

Denkt man an die Geschichte, dann fällt sofort das Stichwort "Campus Galli". Auf der Klosterbaustelle entsteht Tag für Tag ein Stück Mittelalter. Mit den Mitteln des neunten Jahrhunderts wird ein Kloster auf Grundlage des St. Galler Klosterplans erbaut, der im Jahr 1200 auf der Insel Reichenau gezeichnet wurde. Klar ist: Eine Klosterstadt gab es bei Meßkirch nicht, es geht also nicht um archäologische Ausgrabungen. Doch auch die gab es. 1834 bis 1836 war der Bietinger Pfarrer Joseph Anton Eitenbenz hier mit Schaufel und Spaten auf den Spuren der Römer unterwegs. Er hat damals auch vermessen und eine kleine Broschüre veröffentlicht. Für den Gottesmann war klar: Hier stand einst eine römische Festung mit einem Zelt des Befehlshabers, einer Unterkunft für die Kohorte und einem Krankenhaus. Im Laufe der Zeit wurde auch die Behauptung aufgestellt, dass die befestigte Anhöhe bei Meßkirch ein Stützpunkt für Truppen war, die von dort aus die Verteidigung des Gebietes zwischen Möhringen und Ennetach gewährleisten sollten. Spätere Forschungen machten deutlich, dass dem nicht so war. Das nächste Kastell stand bekanntlich auf einem Berg bei Ennetach, wo auch die entsprechenden Relikte vor einigen Jahren ausgegraben wurden. Im Museum unterhalb des Berges konnte man sich über die Römerzeit in der Region bestens informieren. Doch das Museum wurde mittlerweile aus Kostengründen geschlossen und so versinken die Römer wieder in der Vergangenheit.

Was kann man dagegen tun? Gutes Schuhwerk anziehen und zum ersten Parkplatz an der Bundesstraße von Meßkirch nach Tuttlingen fahren. Nun geht es zunächst einmal zu Fuß einige Meter in Richtung der Zimmern-Stadt. Schon bald erkennt man Hinweistafeln, die von der Fürstlich Fürstenbergischen Forst und Liegenschaftsverwaltung aufgestellt wurden und eine ganze Menge an Informationen präsentieren. Jetzt links abbiegen und nach einigen Metern dem rechts in den Wald führenden Wanderweg folgen. Hier üben das Laub der Bäume und die Ruhe eine ganze besondere Anziehungskraft aus. Wenn man nach einiger Zeit dann links die Mauerreste des Tempels erkennt, dann hat man sein Ziel erreicht. Die Reste des ehemaligen Diana-Tempels mit dem Weihestein präsentieren sich dem Auge des Betrachters. Es ist auch ein Platz zum Innehalten. Die Hektik des Tages fällt ab und die Steine scheinen Geschichten aus alter Zeit zu erzählen. Wenn man noch Zeit hat, dann kann man auch noch nach anderen Resten der Römer schauen. Man sollte allerdings nicht zu viel erwarten.

Der Gutshof "Altstadt", wie er auch genannt wird, war vermutlich von einer Kalksteinmauer umgeben, die wohl 80 Zentimeter breit und bis zu 1,20 Meter hoch war. Den Verlauf kann man noch anhand eines flachen Walls im Wald erahnen. Laut Hartmann Reim, der von 2005 bis 2007 Hauptkonservator der Denkmalpflege beim Regierungspräsidium Tübingen war, waren die Ausmaße des Gutshofs enorm. Die Seiten waren von 210 bis 354 Meter lang. Ungefähr 70 Meter von der nördlichen Hofmauer entfernt stand der kleine Tempel der Dana.

Diana

Auch heut noch gut lesbar ist die Inschrift auf der Kopie des Weihesteins im Wald zwischen Meßkirch und Heudorf. Sie lautet frei übersetzt: "Marcus Aurelius Honoratus Pancratius hat der Diana einen Altar errichtet, indem er sein Gelübde froh und frei nach Gebühr erfüllt hat." Pancratius dürfte wohl im zweiten oder dritten frühen Jahrhundert Eigentümer des Gutshofs gewesen sein, zu dem der kleine Tempel gehört hat. Das Original des Weihesteins befindet sich in den Fürstlich Fürstenbergischen Sammlungen im Schlossmuseum in Donaueschingen.

Diana ist in der römischen Mythologie die Göttin der Jagd, des Mondes und der Geburt, Beschützerin der Frauen und Mädchen. Ursprünglich scheint Diana hauptsächlich eine Helferin der Frauen bei der Niederkunft gewesen zu sein. Als eine Göttin des „Draußen“ bewahrte sie die Frauen vor dessen Gefahren, also vor allem vor dämonischen Anfechtungen während der Geburt. Der Mädchenname Diana war in den 1970er Jahren in Deutschland in den Top 50 der Vornamens-Hitliste vertreten. Mit Rang 23 die höchste Platzierung erzielte dieser Name allerdings 1981, dem Jahr der Verlobung von Diana Spencer mit Prince Charles. (kf)