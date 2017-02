Meßkirch Armin Schlacht berichtet von seinem Jakobsweg

Der Meßkircher erzählt von seiner Erfahrung zwischen Glaube, Natur und Nächstenliebe. Er will seine Pilgerreise in diesem Jahr abschließen und das Grab vom heiligen Apostel Jakob im spanischen Santiago de Compostela besuchen.

Meßkirch (km) Armin Schlachter hat im Herz-Jesu-Heim in Meßkirch seine 40 Zuhörer beeindruckt. Beeindruckt mit seiner Teilnahme beim Jakobspilgerweg, den er in bisher neun Etappen zurück gelegt hat. Dieses Jahr will er seine Pilgerreise abschließen. Bis dahin berichtete er von seiner Strecke von Wald nach Konstanz über Einsiedeln bis nach Fribourg in der Schweiz.

Etappenweise zeigte Armin Schlachter in seinem Filmvortrag seine Strecke. Dabei präsentierte er nicht nur die schöne Seite der Natur mit ihren Bergen und Seen, sondern auch die Tage, wo es neben Sonnenschein auch Regen, Schnee und Kälte gab. Er erlaubte einen Blick auf die Wegstrecke abseits von großen Verbindungsstraßen, auf Waldwegen und schmalen Pfaden. Schlachter war meist alleine auf der Pilgerstrecke unterwegs, die Einsamkeit habe ihn zu Besinnlichkeit und innerer Zufriedenheit geführt.

Der Jakobsweg hat Tradition, wie Schlachter betonte, seit über tausend Jahren pilgern Menschen die insgesamt rund 2500 Kilometer ans Grab des heiligen Apostels Jakob. Eine Pilgerreise kann überall begonnen werden. Mittlerweile führt ein weit ausgespanntes Wegenetz in ganz Europa mit Deutschland, Schweiz, Frankreich und vielen weiteren Länder zu den Pilgerstrecken mit der bekannten Pilgermuschel.

Der Vortrag machte deutlich, dass eine Pilgerreise aber nicht nur ein Spaziergang durch grüne Wiesen ist, vorbei an netten Kapellen und Bergkirchen. Schlachter musste teils Höhenunterschiede von bis zu 700 Metern überwinden. Pro Tag war er zwischen sechs und acht Stunden unterwegs, die Strecke betrug je nach Wetter und Verlauf zwischen 15 und 30 Kilometer. "Der Weg ist das Ziel" sei da die innere Stimme eines jeden Pilgerers. Die gesamte Strecke von rund 2500 Kilometern will Armin Schlachter in seiner zehnten Etappe vollenden. Zum Abschluss plant er, das Grab des Apostels Jakob in Santiago de Compostela in Spanien zu besuchen.

Wer Armin Schlachter im April auf einem Teil des Jakobswegs begleiten möchte, kann sich telefonisch bei ihm melden unter Telefon 0 75 78/93 32 25.