Meßkirch Andreas Knapp: 40 Tage allein in der Wüste

Pater Andreas Knapp hat 40 Tage in einer Einsiedelei mitten in der Sahara verbracht.

Meßkirch (km) "Die Wüste bringt mich zum Schweigen", erzählt Andreas Knapp. Im Herz-Jesu-Heim stelle er sein spirituelles Tagebuch "Lebensspuren im Sand" vor und berichtete vom Zauber der Landschaft und von den Schönheiten des Lichts, die er vor Ort erleben durfte. In seiner mit Begeisterung vorgetragenen Lesung nahm er die rund 200 Besucher mit zu den Quellen des Lebens. Nach Baba-aida, an den Ort inmitten der Wüste Sahara am Rande eines ausgetrockneten Flussbettes, wo er seine Stille und Einsamkeit für 40 Tage fand.

Unterschlupf fand er dort in einer Ruine, unter einem Flachdach, von Palmenstämmen getragen. Zum Schlafen schlug er ein Moskitonetz auf und machte es sich mit Isomatte und dünnem Schlafsack gemütlich. Knapp berichtet auch von einem über zweistündigen Fußmarsch von der kleinen Oasenstadt Beni Abbes in Algerien mit seinem Begleiter Henri. Er wollte ihn zu einem Brunnen führen, der gute zwei Kilometer entfernt und mit einem alten Autoreifen und einer Blechabdeckung gekennzeichnet ist. Dabei der erste Schreck, als eine totgeglaubte sandgelbe Schlange – eine Hornviper, deren Biss tödlich sein kann, wie der Begleiter sagt –, plötzlich vor ihnen hochschnellt. "Henri meint, das war knapp." Der kleine Rucksack, den Henri trug, war mit dem Grundstock an Lebensmitteln gefüllt. "Ich selbst habe ein paar wichtige Kleidungsstücke und neben der Bibel drei Bücher dabei, die mir die Einsamkeit, die ich hier empfinde all die Tage, angenehmer machen wird. Die Rückkehr aus dem Schweigen in den Lärm des Alltags war nicht einfach", beschließt Pater Andreas Knapp seine Erzählung aus dem Tagebuch.