Meßkirch Amtsleiter kommt zu SPD ins Café Brecht

Der SPD Ortsverein Meßkirch lädt zur Infoveranstaltung "Meßkirch ohne Regiobus – was nun?" am Donnerstag, 4. Mai, um 19.30 Uhr ins Café Brecht ein.

In der Veranstaltung wird es unter anderem um die Perspektiven für eine neue Mobilität in Meßkirch gehen, teilt der Ortsverein mit. Zum öffentlichen Personennahverkehr in der Raumschaft Meßkirch spricht Max Stöhr, Fachbereichsleiter Kommunales und Nahverkehr, beim Landratsamt Sigmaringen. Alle Meßkircher Bürger sind zu der Veranstaltung eingeladen.