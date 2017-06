Sigmaringen Amtsgericht verurteilt Kokaindealer

Der Pfullendorfer ist bei der Drogenübergabe von der Polizei erwischt worden

Ein Drogendealer aus Pfullendorf ist vom Amtsgericht Sigmaringen unter dem Vorsitz von Richterin Lorine Haack zu einer Geldbuße in Höhe von 2000 Euro und einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Die Bewährungsfrist beträgt drei Jahre.

Aus der Hauptverhandlung ging hervor, dass der Angeklagte über Mittelsmänner mit Kokain gehandelt hatte. Nachdem die Kriminalpolizei Friedrichshafen auf das Treiben des damals arbeitslosen Mannes aufmerksam geworden war, wurde sein Telefon über Monate hinweg überwacht. Die Telefon-Überwachung bescherte jedoch nur sehr bescheidene Ergebnisse, denn die Gespräche zwischen dem Angeklagten und seinem Helfer wurden bewusst unverfänglich geführt. In der Regel vereinbarte der Verdächtige für wenige Minuten ein Treffen in einem Café. Ein Ermittler der Kriminalpolizei hatte dem Gericht bereits in der ersten Verhandlung berichtet, dass bei den Telefongesprächen auch die jeweilige Menge der Drogen bis hin zum Preis abgesprochen worden sei. Bei einer Hausdurchsuchung zum Ende der Ermittlungen wurden jedoch keine Drogen gefunden.

Die Aussage eines Zeugen aus Meßkirch erfolgte nur sehr zögerlich. Der Zeuge ist wegen einer Drogen-Übergabe vom Mai 2016 bereits rechtskräftig verurteilt worden und war der ersten Verhandlung unentschuldigt ferngeblieben. Das Gericht verhängte dafür ein Ordnungsgeld in Höhe von 500 Euro. Auf die Frage des Gerichts, wie es im Mai 2016 zu der Übergabe der Drogen gekommen sei, erklärte der Zeuge: „Keine Ahnung, das ist jetzt ein Jahr her.

“ Er habe auch seit dieser Zeit keinen Kontakt mehr mit dem Angeklagten gehabt. Auch war ihm der in der Szene verwendete Spitzname „Jimmy“ völlig unbekannt. Noch deutlicher wurde der Zeuge, als er seine Aussage mit den Worten beendete: „Ich möchte einfach nichts mehr davon wissen.“

Nach dieser Zeugenvernehmung wurde die Beweisaufnahme relativ schnell geschlossen. Staatsanwalt Tress wies in seinem Plädoyer darauf hin, dass sich die Anklage im Wesentlichen bestätigt habe. Der Angeklagte habe an den Zeugen im Mai 2016 zehn Gramm Kokain weitergegeben, das er sich vorher selber besorgt habe, um es gewinnbringend zu verkaufen. Die polizeiliche Telefon-Überwachung des Angeklagten sei aufgrund eines Tipps einer Vertrauensperson erfolgt. Demnach habe der Angeklagte weiterhin mit Drogen gehandelt. So wie früher. Er habe täglich in Kneipen verkehrt und sich dort zu Treffen verabredet. Die Überwachung habe ergeben, dass der Angeklagte immer eine Person zur Übergabe geschickt habe. Ein Zeuge habe in den abgehörten Telefongespräche typische Redewendungen für Kokain erkannt.

Aus Angst vor aus Belgien angereisten Schuldeneintreibern habe der Angeklagte zeitweilig sogar in einer anderen Wohnung in Meßkirch gelebt. Die Aussagen der Zeugen seien detailliert und schlüssig gewesen und würden sich mit den Aussagen einer Kriminalkommissarin decken. Es seien auch offensichtlich Geschäfte im Kilo-Bereich getätigt worden. Staatsanwalt Tress bezeichnete die Anklage als einen besonders schweren Fall und beantragte mit Blick auf den einschlägig vorbestraften Angeklagten dessen Verurteilung zu einem Jahr und drei Monaten Gefängnis. Die Strafe könne noch einmal für die Dauer von drei Jahren zu Bewährung ausgesetzt werden. Als Auflage beantragte er eine Geldbuße in Höhe von 3000 Euro oder 80 Stunden gemeinnütziger Arbeit.

Der Verteidiger des Angeklagten wies in seinem Plädoyer auf höchstrichterliche Entscheidungen hin, wonach für den gewerblichen, unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln eine nachhaltige Gewinnabsicht vorliegen müsse. Da jedoch nur ein einziger Tatvorwurf angeklagt sei, würde, wenn überhaupt, ein einfacher Vorwurf des unerlaubten Handeltreibens vorliegen. Die einzigen Feststellungen beruhten auch lediglich auf Aussagen von Zeugen, von denen einer sogar die Aussage verweigert haben soll. Ein Mann namens „Jimmy“ habe gedealt, doch sein Mandant heiße weder Jimmy noch sei er dieser Jimmy. Fest stehe auch, dass bei seinem Mandanten keine Drogen gefunden worden seien und lediglich ein Verdacht bestehe. Daher gelte für ihn die Unschuldsvermutung und er beantrage Freispruch.

In ihrer Urteilsbegründung wies Richterin Haack auf die rechtskräftige Verurteilung des Zeugen als Beweis für die Drogenübergabe im Mai des Vorjahres hin. Der habe diesen Tatvorwurf auch in der Verhandlung mit aller Deutlichkeit eingeräumt. Berücksichtigt habe das Gericht, dass die Sozialprognose des Angeklagten positiv sei und keine Betäubungsmittel bei ihm gefunden worden sein.