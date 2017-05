Meßkirch Am Samstag startet das Waldfest in Rengetsweiler

Am Samstag startet das Waldfest in Rengetsweiler

Am Muttertags-Wochenende laden die Rengetsweiler Musikanten zu der 49. Auflage des Rengetsweiler Waldfests ein. Beginn ist am Samstagabend.

Die großen Sattelauflieger standen bereits in der vergangenen Woche beim Festgelände in Rengetsweiler bereit. Vorlauf ist notwendig, damit die mittlerweile 49. Auflage des Rengetsweiler Waldfests am kommenden Wochenende über die Bühne gehen kann.

Wie gewohnt wird in Rengetsweiler am Muttertags-Wochenende groß gefeiert, so auch dieses Jahr von Samstag bis Montag, 13. bis 15. Mai. Für die Mitglieder der Rengetsweiler Musikanten und für ihre vielen freiwilligen Helfer stand und steht dabei jede Menge Arbeit auf dem Programm. Doch dank mittlerweils fast 50-jährigen Erfahrung in Sachen Waldfest konnten die Erfahrungen beim Zeltaufbau in Rengetsweiler mittlerweile von den Älteren Helfern an die jüngere Generation weitergegeben werden, wie Monika Liehner, die Vorsitzende der Musikanten, erfreut feststellt.

Jedem Mitglied und jedem freiwilligen Helfer sei eine besonderen Funktion zugeteilt, sodass es quasi Hand in Hand geht und Jung und Alt in vielen Bereichen zusammenarbeiten zusammenarbeiten. Das große Festzelt, wie der Name selbst schon sagt, hat auch in diesem Mai seinen bewährten Standplatz am Waldesrand in Richtung Walbertsweiler. Auch in diesem Jahr erwarte die Besucher ein ausgewogenes Unterhaltungsprogramm, das allen Altersstufen etwas anzubieten hat, ist sich die Vorsitzende sicher.

Dominiert werde das Programm durch die Blasmusik. "Die gehört einfach zum Waldfest mit dazu", wie der langjährige Organisator Siegbert Blum hinzufügt. Und weiter kündigt er das Programm so an: Am Muttertags-Sonntag könnte zuhause die Küche kalt bleiben, denn auf dem Gelände werde den Besuchern eine Festküche geboten, die traditionell sehr geschätzt werde. Für alle Gäste gebe es eine original Festzelt-Atmosphäre und Unterhaltung mit Blasmusik. Bereits am Samstag starte das Fest mit dem Auftritt der Musiker von "Alpen-Mafia". Und wenn die Besucher, dem Anlass entsprechend, mit Lederhosen und Dirndl kommen, sei Hochstimmung programmiert. Der Einlass sei nur mit dem Party-Pass möglich.

Programm-Überblick

Besondere Aktion gibt es auch dieses Jahr wieder für die Besucher. Am Samstag so die "Einritts-Aktion" von 18 bis 19 Uhr mit einer Maß oder einem Hähnchen für 12 Euro und ab 19 Uhr für neun Euro. Die Möglichkeit neben vielen Sachpreisen einen Hammel zu gewinnen, die gibt es dann am Sonntagnachmittag. Zum Feierabendhock am Montag starten die Veranstalter von 17 bis 19 Uhr mit zwei Halbe und eine Haxe für zwölf Euro. Hierzu sind auch Vorbestellungen möglich. Alle Veranstaltungen am Sonntag und Montag haben freien Eintritt. (km)