vor 22 Minuten Gregor Moser Meßkirch Altstadt: Polizei vermutet Spanner am Werk

Mit einer an ein Haus angelehnten Leiter wollte ein Unbekannter in der Nacht zu Christi Himmelfahrt in der Altstadt offensichtlich an ein Fenster gelangen, um dort ins Innere zu spannen oder um Kontakt aufzunehmen.