Meßkirch "Allround-Nonne" Teresa Zukic gibt Tipps

Die bekannte Nonne Schwester Teresa Zukic hat in der Landwirtschaftsschule über Glück und Zufriedenheit gesprochen – vor fast 100 Zuhörern.

Meßkirch – Auf äußerst große Resonanz stieß der Vortrag von Schwester Teresa Zukic in der ehemaligen Landwirtschaftsschule in Meßkirch. Auf Einladung der Landfrauenvereinigung sprach sie vor etwa 90 Zuhörerinnen und einigen Zuhörern über das Thema "Jeder ist normal, bis du ihn kennst. Von der spirituellen Kraft, Menschen zu (er)tragen". Mit frischem Humor, knackigen Sprüchen und unterhaltsamen Erzählungen schlug sie ihre Zuhörerschaft im Nu in ihren Bann.

Im Vortragsraum der ehemaligen Landwirtschaftsschule herrschte bereits eine fröhlich-freundliche Stimmung, bevor die Referentin startete. Als Schwester Teresa ihre Zuhörer dann aufforderte, sich einander zuzudrehen und zu sagen: "Boah, siehst du heute gut aus!", hörte man nur noch gut gelaunte Stimmen und heiteres Gelächter. Humor und Freundlichkeit gehören zu den zentralen Anliegen der Vinzentinerin, die seit der Gründung im Jahr 1994 die Kleine Kommunität der Geschwister Jesu leitet.

Die Ordensfrau entdeckte erst in den vergangenen drei Jahrzehnten ihr Multitalent. Bis zu ihrem 20. Lebensjahr war ihr Alltag rundherum geprägt vom Sport, erst als Kunstturnerin, dann als Leichtathletin. Die vielen Preise und Auszeichnungen deuteten auf eine sportliche Karriere hin, wäre nicht diese eine Nacht gewesen. Sie griff wegen Schlaflosigkeit vor einem Wettkampf zum nächstbesten Buch, das in ihrem Internatszimmer lag, und schlug es auf. Es war die ausgemusterte Bibel ihrer Freundin. Vor sich hatte sie die Zeilen der Bergpredigt: Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Dieser Satz krempelte ihr gesamtes Leben um. Nach dem Abitur wurde sie Ordensfrau und kümmerte sich um soziale Projekte.

"Jeder Mensch ist einzigartig, deshalb hat jeder seine Eigenarten", beschreibt Schwester Teresa. Auch sie selbst gehöre "zu einer Art Mängelabteilung", wie übrigens auch einige Personen aus der Bibel wie Kain oder Lot. Was die Menschen jedoch verbinde, sei die Sehnsucht nach Frieden und Harmonie, was sie Schalom nennt. Eine Welt mit Schalom ist die Welt, die Gott sich wünsche, erklärte die Ordensfrau. Dafür könne jeder etwas tun. Das Leben in der Gemeinschaft sei laut den Statistikern beispielsweise sehr heilsam, besser als alleine oder mit gesundem Essen, woraus sie die Schlussfolgerung zog: Lieber in Gemeinschaft einen Schokoladenkuchen als alleine einen Rosenkohl.

Lange habe sie sich mit der Frage beschäftigt, warum Menschen sich so schlecht verstehen. Sie habe selbst böse Dinge erfahren, die sie nun aus der Praxis sprechen lasse. Wichtig für jeden sei eine innere positive Haltung. Die könne die Menschen im Umfeld verändern. Kein Mensch dürfe sich kränken lassen, denn Kränkungen machten krank. "Wenn wir positiv denken, könnten wir auch positiv fühlen", beschrieb sie. Dazu gehöre als wesentlicher Faktor die Vergebung, um zum inneren Frieden zu kommen. Jemand habe mal gesagt, dass nicht der Tod das schlimmste Ereignis im Leben sei, sondern das, was davor in einem stirbt.

Birgit Jung vom Vorstandsteam der Landfrauenvereinigung bedankte sich herzlich bei Schwester Teresa für den interessanten und fröhlichen Vortrag. Nun habe das Meßkircher Publikum erfahren, dass sie zu Recht in allen Medien wegen ihrer Redekunst so hoch gelobt werde.

Zur Person

Schwester Teresa Zukic wurde 1964 in Kroatien geboren und widmete ihr Leben bis zu Alter von 19 Jahren dem Hochleistungssport. Als ihr Vater als Fußballer entdeckt wurde, zog die Familie nach Deutschland. Damals war Teresa Zukic sechs Jahre alt. Seit dem Fernsehauftritt bei "Schreinemakers Live" 1992 ist sie bekannt als Skateboard fahrende Allround-Nonne. Sie schrieb vier Bücher, komponierte neun Musicals, ist Köchin, Malerin, Musikerin und tourt mit ihren Vorträgen durch die Lande. Im vergangenen Jahr stand sie 185 Mal auf einer Bühne mit bis zu 1200 Zuhörern. www.schwester-teresa.de